سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس الشارقة للإعلام

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مجلس الشارقة للإعلام على العمل بشكل دائم وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير المنظومة الإعلامية الهادفة لإمارة الشارقة، ونقل ما تقدمه الإمارة من مشروعات حضارية وثقافية، وتقديم محتوى إعلامي يسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ورفع الوعي الثقافي لدى الجمهور. جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام صباح أمس الأربعاء، اجتماع مجلس الشارقة للإعلام بتشكيله الجديد والذي عقد في مدينة الشارقة للإعلام «شمس».

ورفع مجلس الشارقة للإعلام أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة تصدر معرض الشارقة الدولي للكتاب معارض الكتب العالمية في بيع وشراء حقوق النشر، والذي يشهد مشاركة واسعة من مختلف دور النشر المحلية والعالمية بلغت 1632 ناشراً من 83 دولة، بالإضافة إلى مختلف الفعاليات والورش الثقافية والعلمية والأدبية لكافة شرائح المجتمع.

مستوى متميز

وأشاد المجلس بالمستوى المتميز للدورة الأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يؤكد مواصلة تميز الإمارة في تنظيم مختلف الفعاليات الثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية وغيرها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

وبحث المجلس خلال اجتماعه مجموعة من الموضوعات الهامة المتعلقة بقطاع الإعلام في إمارة الشارقة، واتخذ عدداً من القرارات التي تدعم عمل المنظومة الإعلامية ومواصلة ريادتها في العمل الإعلامي.

واطلع المجلس على عرض مدينة الشارقة للإعلام «شمس» حول خطط المدينة في توفير المزيد من الخدمات لكافة المستثمرين وأصحاب الشركات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، كما تضمن العرض سير الأعمال في المراحل النهائية لمباني مركز الأعمال والخدمات المستقبلية التي سيوفرها.

كما اطلع المجلس على تقرير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون حول البرامج التي تقدمها القنوات والإذاعات التابعة للهيئة في دوراتها البرامجية المتنوعة.

واطلع المجلس على تقرير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وعلى هامش اجتماع مجلس الشارقة للإعلام، تفقد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي المراحل النهائية لمركز الأعمال في مدينة شمس.

حضر الاجتماع والجولة أعضاء المجلس: الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وراشد عبدالله العوبد مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وشهاب أحمد الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعلياء بو غانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وحصة الحمادي مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.