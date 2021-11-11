محمد صبحي: الفن والثقافة والعلم ركائز بناء نهضة الأمم

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد الفنان محمد صبحي أن «صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الرجل والإنسان والأديب المثقف والكاتب، يعي منذ زمن بعيد أهمية الثقافة والفنّ كونهما من أبرز الروافد لبناء الشعوب والإنسان، وقلّ ما نجد حاكماً منشغلاً بهذا المجال بشكل واسع، وله باع طويلة فيه على مرّ السنين»، مضيفاً أن أيادي سموه البيضاء ممتدة ليس فقط على مستوى الشارقة والإمارات فحسب، إنما على صعيد الوطن العربي والإسلامي عموماً.

جاء ذلك خلال استضافته في ندوة بالمعرض، أدارتها الإعلامية ندى الشيباني، تحت عنوان «الفنّ وبناء الإنسان»، حيث وجّه صبحي تحية تقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة، على جهوده المتواصلة في بناء الإنسان عبر الثقافة والفن، لافتاً إلى أن أثرها ملموس وكبير ويراه المتابع في المكانة العالمية التي وصل إليها معرض الشارقة الدولي للكتاب. وأكّد صبحي أن أهم الروافد التي تساهم في بناء الإنسان والمجتمعات، تتمثل في منظومة متكاملة، تجمع بين التعليم، والثقافة والفن، والإعلام، والأسرة. وأوضح أن بناء الإنسان ينطلق أساساً من التعليم.