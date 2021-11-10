" رحمن القلب " إصدار جديد للكاتبة الإماراتية سعاد الشامسي

المصدر: البيان

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أصدرت الكاتبة الإماراتية الدكتورة سعاد الشامسي كتابها الجديد " رحمن القلب " خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 40 ويتضمن نصوصاً في معركة الحب والأمل والأمان والابتسام.

وذكرت الكاتبة في مقدمة كتابها " رحمن القلب " إنها لحظات مجنونة وذكريات خلقت من سويعات جميلة حيث تتوالى الحروب بين عقلي الحبيب والمحبوب وتتمادى ونظن أن النهاية على وشك أن تكون بين قلبك وقلب من تعشق الا أن كلمة واحدة قادرة على خلق المستحيل".

أضافت "إنه رسالة لكل إنسان يعزي قلبه بمرور الأيام وبأن من لديه نعمة يشكر الله عليها والكتاب يعد نصوصا محايدة للأحبة ولكل من شق طريقه وعانى من مشاغل الحياة، فكرة النصوص كانت في النفوس التي تأمل في الحصول على الحب والاستقرار والبحث عن الراحة ".

وقالت الشامسي: إن لديها خمس إصدارت أخرى صدرت خلال السنوات السابقة منها " أمنيتى أن اقتل رجلا " و" عاشق بلا وطن " و" عاشقة بين بولاق ودبي " ورواية " باركود ".

وللشامسي إصدارات عن تمكين المرأة في قطاع الطيران وتأثير فيروس كورونا على عالم الطيران والفرص الوظيفية المستقبلية وقريبا سوف يصدر لها دراسة جديدة عن الاستدامة وأهميتها في قطاع الطيران .