محمد سعيد الضنحاني يوقّع "الليلة الاخيرة"

المصدر: الشارقة _ البيان

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بحضور جمع غفير من المثقفين والمسرحيين في الامارات والوطن العربي وضمن فعاليات وأنشطة معرض الشارقة الدولي للكتاب، وقّع الشاعر والمسرحي الاماراتي محمد سعيد الضنحاني جديده "الليلة الاخيرة" وهو نص مسرحي صدر حديثاً في كتاب عن دار الحوار للنشر.

وتعد مسرحية "الليلة الأخيرة" من اهم المسرحيات التي كتبها الضنحاني، الذي يعد من الشخصيات المسرحية والثقافية الرائدة في الوطن العربي.

وكان الضنحاني قد أصدر سابقاً اربعة دواوين شعرية وما يزيد عن عشرين مسرحية، وعشر اوبريتات غنائية وتغنى بقصائده مجموعة كبيرة من الفنانين في الوطن العربي.

وفي نهاية حفل التوقيع، كشف الضنحاني أمام الحضور عن نيته اقامة امسيات شعرية قريباً في الامارات ومصر والكويت.