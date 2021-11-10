ويل سميث: دبي تعلمني وتلهمني

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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تسلق نجم السينما الأمريكي الشهير، ويل سميث، قمة «برج خليفة»، أطول مبنى في العالم، أمس وبث مشاهد التسلق ضمن أحدث أولى حلقتين من سلسلة حلقات برنامجه الجديد «شكل أفضل لحياتي» الذي يقدمه عبر «يوتيوب».

وبحسب تقرير نشرته صحيفتا «ديلي ميل» البريطانية و«تكساس نيوز توداي» الأمريكية، فإن مشاهد تسلق سميث لقمة برج خليفة تكون الأبرز ضمن أحداث الحلقتين الأوليين من برنامجه المليء بالضحك، مشاهد ممارسته لرياضة رفع الأثقال، وأيضاً لحظات الضعف.

وأفاد التقرير بأن النجم العالمي الأسمر، البالغ من العمر 53 عاماً، قرر أن تكون مهمته التي سينجح فيها تسلق أطول مبنى بالعالم بعد إخفاقه المخيب للآمال في أول مهمتين كلف بهما نفسه، وهما فقدان وزنه وكتابة أدب الرحلات.

وذكر التقرير أن سميث بمجرد أن بلغ قمة برج خليفة، مد ذراعيه ونظر إلى القمة وابتسامة على وجهه.

وتطرق سميث للحديث عن دبي، وعن السبب الذي جعله يأتي إليها ويتحمل سفراً بالطائرة لمدة 12 ساعة من موطنه في «لوس أنجليس»، فقال: «دبي تلائم شخصيتي. إنها تعلمني كيف أرى العالم وكيف أرى الحياة». وأضاف سميث: «إذا كنت تنوي أن تُشيد مبنى، ألن تُشيد «برج خليفة»؟».