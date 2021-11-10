أسبوع دبي للتصميم طاقات العالم الإبداعية في ضيافة «دانة الدنيا»

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتواصل فعاليات النسخة السابعة من «أسبوع دبي للتصميم 2021» الحدث الثقافي الأكبر في الشرق الأوسط الذي يحتفي بالتصميم والإبداع، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، في حي التصميم بدبي ويستمر لغاية 13 نوفمبر الجاري.

إذ برزت في برامجه قيمة الطاقات الإبداعية المتنوعة التي تشارك فيه من كافة دول العالم. وقد اطلعت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، على أعمال المشاركين في زيارة لها للحدث برفقة الدكتور سعيد مبارك خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب في «دبي للثقافة».

إذ جالا في أرجاء الموقع الذي يضم أكثر من 260 فعاليّة ونشاطاً مع مجموعة من المعارض والمتاجر المؤقتة والأعمال التركيبية الإبداعية، والجلسات الحوارية بمشاركة مصممين ومهندسين معماريين من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، حيث اطلعت على الأعمال الفنية في عدد من أبرز الفعاليات في الحدث.

واستهلت بدري جولتها بزيارة «معرض الخريجين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الذي يعرض أفضل 60 مشروعاً ابتكارياً من تقديم خريجين من حول العالم تهدف إلى جعل العالم مكاناً أفضل، ثم اطلعت على العروض والأعمال متعددة الوسائط المتضمنة في فعالية «2040:d3 للهندسة المعمارية»، والتي تعد النسخة الثانية من «الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية» الذي نظمه حي دبي للتصميم العام الماضي.

كما زارت بدري معرض المصممين المقيمين في الإمارات «2.0» واطلعت على أعمال المصممين والمبدعين الصاعدين من مواطني وسكان دولة الإمارات، لتنتقل بعدها إلى معرض «أبواب 2021» الذي يستعرض فيه الفنان والمهندس المعماري أحمد الشرباصي عملاً بعنوان «الطبيعة أثناء الحركة»، عاكساً عنوان النسخة السابعة من الفعالية «الهندسة المعمارية التجديدية والتصميم الترميمي».

وتابعت هالة بدري جولتها، لتزور فعالية «أشغال مدينية 2021» التي تأخذ من اللعب موضوعاً أساسياً لمسابقتها هذا العام، حيث اطّلعت على عمل «اليولة» الفائز في المسابقة، ثم شاهدت مشروع أثينايوم، وهو مشروع تركيبي معماري من إنجاز استوديو «ليفر ميراج» الذي يستعرض أحدث النتائج المستمدة من دراسة ومعاينة منطقة المليحة الأثرية القديمة التي يصل عمرها إلى آلاف السنين.

كما توقّفت بدري عند معرض «ملاجئ خفيفة» الذي أقامه المعهد الأوروبي للتصميم، والذي يركّز على ثلاث ثيمات جوهرية، وهي:

الاستدامة والخفة والهشاشة، وبعدها عند معرض «أجمل الكتب السويسرية» من تصميم «استوديو همزة وصل» بالتعاون مع سفارة سويسرا في البحرين والإمارات؛ وهو معرض تجريبي يكشف عما يدخل في صنع كتاب، حيث تعاونت سفارة سويسرا مع استوديو همزة وصل وجامعة زايد لتنظيم رحلة تنطلق من الطباعة وفن تصميم الكتب.

بعد ذلك، اطلعت بدري على معرض «ذرّة واحدة في كل مرة» من معهد دبي للتصميم والابتكار، والذي يجسد قدرة الذراع الروبوتية التي صممها مختبر التصنيع بالمعهد على تنفيذ الأوامر في الوقت الفعلي؛ حيث يقدم ذراعاً آلية من 7 محاور تسمى ماتيلدا بالإضافة إلى مشروعات مميزة صممها طلاب المعهد.

واختتمت هالة بدري جولتها في المعرض الإبداعي الذي تقيمه شركة «بنتلي موتورز»، وشاهدت المجسم الإبداعي الذي تستعرضه تحت عنوان «سفيفة»، والذي ابتكرته المصممة الإماراتية حصة السويدي . وتحظى النسخة الـ7 من «أسبوع دبي للتصميم» بمشاركة عالمية واسعة من شتى دول العالم، ومنها جناح فيينا المكان الذي تلتقي فيه التقاليد مع الإبتكار وجناح لاسفيت، الذي يقدم أروع التصميمات المعاصرة.

وفي هذا الإطار، عقدت هيئة سياحة فيينا مؤتمراً صحفيّاً خلال أسبوع دبي للتصميم، الحدث السنوي الذي يحتفل بالتصميم والإبداع في الإمارات العربية المتحدة، لتسليط الضوء على دور فيينا الذي يمتد لقرون مضت كمكان تلتقي فيه الأفكار الإبداعيّة.

وقامت المصممة الفينيية باربرا بالاتين-دويله بالتحدّث عن أفضل التقنيات التي تستخدمها في حرفها اليدويّة، كما أشادت بدور فيينا كمصدر للإلهام وما لذلك من تأثير واضح على نمو حياتها المهنيّة.

من جهة أخرى، كشفت لاسفيت شركة التصميم التشيكية الرائدة عن عرض أحدث أعمالها في معرض دبي داون تاون في حي دبي للتصميم، حيث ينطلق المعرض في دورته التاسعة لتتألق واجهته بأفضل التصميمات المعاصرة.

فنون إيطالية

وتعود إيطاليا للمشاركة في معرض داون تاون ديزاين مع مجموعة من أفضل الإبداعات التي حققتها البلاد في مجال الأثاث وإكسسوارات المساحات السكنية والألواح الصوتية الأنيقة وأنظمة الإضاءة وغيرها من الإبداعات الكثيرة. وتعتبر القطع التي يستعرضها 32 عارضاً إيطالياً تمثيلاً حقيقياً لتاريخ إيطاليا باعتبارها مزوداً للثقافة والابتكار في مجال التصميم.

تأتي مشاركة إيطاليا، متمثلة في وكالة التجارة الإيطالية، في معرض داون تاون ديزاين بالتعاون مع السفارة الإيطالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والقنصلية العامة في دبي.