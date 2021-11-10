«زايد ومعجزة السعديات»..قصة إرادة هزمت التحديات

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

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أطلق الأرشيف الوطني أحدث إصداراته «زايد ومعجزة السعديات» في منصته المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ويكشف الكتاب عن عبقرية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مجال الزراعة، حين تحدى المستحيل، ونجح مشروع زراعة جزيرة السعديات في عام 1968م.

ويأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة إصدارات الأرشيف الوطني التي يوثق فيها ذاكرة الإمارات الحافلة بالإنجازات التي سطرها الباني والمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.