علي الأحمد يوقّع «التجربة الألمانية»

المصدر: (الشارقة ـ البيان )

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نظمت دار روايات إحدى شركات مجموعة كلمات للنشر، في جناحها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب حفل إطلاق كتاب سفير الإمارات الأسبق في ألمانيا علي الأحمد، والصادر حديثاً بعنوان «التجربة الألمانية».

ووقع الأحمد في الحفل نسخاً من الكتاب للجمهور، واستعرض في ندوة أدبية عقدت ضمن فعاليات المعرض، محتوى الكتاب وتجربة تأليفه، والمشاهدات والتجارب التي عاشها خلال توليه عدداً من المناصب الدبلوماسية الرفيعة، وعمله سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من البلدان.

نقل المؤلف في كتابه حصيلة تجربة عمله الدبلوماسي في ألمانيا لسنوات، زار فيها المدن الألمانية، ومن وحي إقامته وزياراته لأشهر معالم ألمانيا، قدم للقارئ إطلالة على الثقافة الألمانية وإسهامات رموزها في الحضارة الإنسانية.