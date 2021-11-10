رئيسة مكتبة الكونغرس تزور معرض الشارقة الدولي للكتاب

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أمس، خلال فعاليات الدورة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الدكتورة كارلا هايدن رئيسة مكتبة الكونغرس الأمريكية، ورافقها في جولة على ردهات وقاعات المعرض، اطلعت خلالها على حجم مشاركة الناشرين، والمؤسسات الثقافية الأمريكية.

وبحث العامري خلال اجتماع عقد بعد الجولة، مع رئيسة مكتبة الكونغرس الأمريكية، مجالات التعاون والعمل المشترك بين هيئة الشارقة للكتاب ومكتبة الكونغرس، على مستوى دعم الحراك الأدبي، وبناء جسور تواصل بين المشهد الإبداعي الإماراتي ونظيره الأمريكي.

مشاركة

وأكد العامري أن تجربة مكتبة الكونغرس الأمريكية كبيرة وعميقة، وتمثل مشاركتها في قمة المكتبات الوطنية، ومؤتمر المكتبات، فرصة أمام العاملين في قطاع المكتبات في المنطقة لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الحلول التي تقدمها .

بدورها، أشادت الدكتورة كارلا هايدن بالجهود التي تقودها إمارة الشارقة في خدمة المكتبات وتطوير صناعة الكتاب ومراكز صناعة المعرفة على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن تصدر معرض الشارقة الدولي للكتاب معارض الكتب العالمية يعد نتيجة لهذا الجهد المتواصل من الشارقة، وللرؤية التي تتبناها الإمارة في تقريب الثقافات وتوسيع أفق تواصلها العالمي.

من جهة أخرى وقع الشاعر الكبير والمسرحي الإماراتي محمد سعيد الضنحاني كتاب مسرحيته «الليلة الأخيرة» الصادر عن دار الحوار للنشر، بحضور جمع غفير من المثقفين والمسرحيين في الإمارات والوطن العربي وضمن فعاليات وأنشطة معرض الشارقة الدولي للكتاب.