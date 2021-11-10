الفرنسية "أزولاي" مديرةً لليونيسكو لولاية ثانية مدتها 4 سنوات

المصدر: وام

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انتخب المكتب التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" المديرة التنفيذية للمنظمة أودري أزولاي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، وذلك خلال جلسة عقدتها المنظمة مساء أمس بمقرها في باريس.

وقال سانتياغو إرازابال موراو، السفير الدائم للبرازيل لدى اليونسكو الذي ترأس جلسة الانتخابات، مخاطبا السيدة أزولاي، "أهنئكم نيابة عن جميع الدول الأعضاء على إعادة انتخابكم".

ولم تطرح أية دولة من الدول الأعضاء في المنظمة مرشحا لمنافسة أودري أزولاي، التي أنتخبت لأول مرة على رأس اليونيسكو العام 2017 وكانت وحدها في الترشح لهذا التفويض الجديد وحصلت على 155 صوتًا مقابل معارضة 9 وامتناع واحد.

ولدت أودري أزولاي في 4 أغسطس 1972، وتولت حقيبة الثقافة الفرنسية منذ فبراير/شباط عام 2016، وقضت طفولتها بين فرنسا والمغرب التي لها روابط أسرية بها، وذلك حسب موقع منظمة اليونسكو.

درست أزولاي في المدرسة الوطنية للإدارة بين عامي 1998 و2000، كما درست في معهد باريس للعلوم السياسية العام 1996، وتحمل الماجستير في إدارة الأعمال والتي حصلت عليها من جامعة لانكستر البريطانية العام 1993.

في سبتمبر العام 2014 عملت مستشارة للرئيس الفرنسي السابق فرنسوا أولاند لشؤون الثقافة والاتصال.. و لعبت دورا بارزا في تحول فرنسا إلى العصر الرقمي وخاصة فيما يتعلق بالإنتاج السينمائي.. و بذلت جهودا كبيرة لإنقاذ الآثار والتراث في المناطق التي تجتاحها الحروب، فبعد قيام تنظيم داعش بتدمير آثار في نينوى والموصل قدمت لمدير متحف اللوفر خطة لإنقاذ ذلك التراث.. وكانت تلك الخطة هي التي تم إعلانها بالمشاركة مع إيرينا بوكوفا مديرة اليونيسكو آنذاك في 18 مارس عام 2015.