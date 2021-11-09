ورشة تفاعلية تُحلّق بالأطفال في عالم الطائرات المسيّرة في «الشارقة الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تفاعل العديد من الأطفال من الفئة العمرية 10 – 14 عاماً، بشكل لافت وكبير مع فعاليات الورشة «تجربة الطائرة المسيّرة - الدرونز»، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث تعرّفوا على آلية عمل الطائرات المسيرة، وأبرز مبادئها وأساسيات تصميمها، والديناميكا الهوائية التي تعمل بها، وأبرز الفروقات بينها وبين وسائل الطيران الأخرى كالمناطيد وغيرها.

وحلّقت الورشة بالأطفال في رحلة تطبيقية لكيفية استخدام الطائرة المسيرة «الدرونز»، والأهداف التي تستخدم لها سواء أكانت أهدافاً صناعية أو سياحية أوغيرها، وفتحت المجال أمام الأطفال لخوض تجربة تسيير الطائرة والتحكم بها في بيئة آمنة.

وتشهد الورش التفاعلية في معرض الشارقة الدولي للكتاب إقبالاً واسعاً من الطلبة والأطفال، وذلك لما توّفره من مواضيع تعتبر جذّابة، وضمن الاهتمامات المتنوعة والمتعددة للأطفال واليافعين على حدّ سواء.