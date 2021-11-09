"من كل غيث قطرة "إصدار جديد للكاتبة السعودية ريم المطيري فى معرض الشارقة للكتاب

المصدر: البيان

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شاركت الكاتبة السعودية ريم المطيري في معرض الشارقة الدولي بدورته الـ 40 بإصدار جديد تحت عنوان " من كل غيث قطرة " يتضمن خواطر ومقتطفات وحكايات من الواقع.

وقالت المطيري إنه كان حلما يراودها استنهضته من خلال كتاباتها حين عبرت عنه فى كتابها "من كل غيث قطرة "منذ عامين وقالت حتما أستطيع .. حتما سأسطر اسمي في معرض الشارقة للكتاب وسيكون كتابي هذا ضمن الكتب الموجودة عام 2021.

وأضافت: طموحي وشغفي في المشاركة بمظاهرة دولية ثقافية جعلني أتواجد هنا لأحقق أحلامي وأوقع إصداري الجديد وهذا ماحدث بالفعل.

وأشارت المطيري إلى أنها تحب دائما أن تعيش في سلام وأن ما تكتبه مستوحى من الظروف المحيطة وليس بالضرورة ما تكتبه يمثلها شخصياً.

وعن جديد إصداراتها قالت سوف يصدر لي قصة "خلف الأسوار " ورواية "ألف حكاية وحكاية وهي " عباره عن قصص جميعها تحكى عن الواقع الاجتماعي وتلقى الضوء على الحياة الزوجية والقضايا الاسرية .. اما الاصدار الجديد " من كل غيث قطرة " فهو عباره عن خواطر ومقتطفات من الواقع.

والمطيري حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الإمام محمد بن سعود وتعمل رئيسة التواصل الداخلى بمستشفى خميس مشيط بمنطقة عسير، بدأت الكتابة فى سن مبكرة باسم مستعار.