«اتصالات لكتاب الطفل».. توصيات وإرشادات

المصدر: الشارقة ـ البيان

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نظم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، جلسة نقاشية لتقييم الأعمال المشاركة والفائزة بالدورة الـ 13 من جائزة «اتصالات لكتاب الطفل» استضاف خلالها 4 من أعضاء لجنة تحكيم الجائزة وهم: الدكتورة بشرى العكايشي من العراق، ومن لبنان الدكتورة سوزان أبو غيدا، والفنان التشكيلي المصري ورسام كتب أطفال ويافعين ياسر جعيصة، وتامر سعيد مدير عام دار كلمات للنشر.

أدارت الجلسة إيمان محمد من المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وقدم محكمو الجائزة خلال مشاركتهم عدداً من التوصيات لصنّاع أدب الطفل العربي، واستعرضوا نقاط القوة التي امتازت بها الأعمال الفائزة.