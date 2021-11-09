سيرة وإنجازات محمد صالح القرق في ندوة متخصصة

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع ندوة الثقافة والعلوم أمسية ثقافية بعنوان «محمد صالح القرق.. المقيم في أسئلة الوجود» بمناسبة مرور عام على رحيل الكاتب والشاعر والمترجم محمد صالح القرق (1936 - 2020). وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد (الأربعاء) في مقر ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي.

وقد أصدرت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بهذه المناسبة كتاباً يحمل ذات العنوان «محمد صالح القرق.. المقيم في أسئلة الوجود» للدكتور عمر عبد العزيز، ضمن سلسلة أعلام من الإمارات التي تصدر عن المؤسسة الهادفة إلى توثيق الذاكرة الأدبية والثقافية والفنية والعامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر كتب عن شخصيات تركت بصمتها في الحياة الثقافية المحلية أو العربية.

وتشتمل مفردات الأمسية الثقافية على ندوة عن الكاتب الراحل محمد صالح القرق، يشارك فيها نخبة من أصدقاء الكاتب الراحل، وحفل توقيع كتاب «محمد صالح القرق.. المقيم في أسئلة الوجود» ومعرض لمقتنيات القرق يضم نخبة مختارة من كتاب رباعيات الخيام التي صدرت حول العالم بلغات مختلفة.