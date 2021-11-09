مسرحية شيكاغو في ضيافة دبي أوبرا 5 يناير المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

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تنطلق عروض مسرحية شيكاغو الشهيرة لأول مرّة على مسرح دبي أوبرا من 5 يناير لغاية 15 يناير 2022. وتتصدّر طاقم النجوم المشاركين في هذا العمل، المغنية الشهيرة «سينيتا» التي تقوم بدور «ماما مورتون» في المسرحية الموسيقية الشهيرة، إلى جانب فاي بروكس بدور «روكسي هارت»، ونجم ويست إند والتلفزيون، دارِن داي في دور «بيلي فلين» ودجالينجا سكوت في دور «فيلما كيلي» وجويل مونتيغ في دور «إيموس هارت».

محترفون

كما سيضمّ فريق التمثيل إسماعيل آرون، ميشيل أندروز، غابي أنتروبوس، ديليسيا بلغريف، جويل بنجامين، تانيشا ماي براون، دانيال كليفت، كالوم فيتزجيرالد، إميلي غودينو، بيلي هاردي، آرون جينكينز، ليام مارسيلينو، ثيو ريس، هولي جين ستيفنز، وهاريسون وايلد.

حبكة شيقة

ومما لا شك فيه أن هذا الرباعي الذي تشكّله الشخصيات المعروفة عالمياً: روكسي هارت، وبيلي فلين، وفيلما كيلي، وإيموس هارت، سوف يأسر قلوب جماهير وعشّاق الجاز في دبي والمنطقة.

إذ تدور أحداث مسرحية «شيكاغو» وسط التدهور الاقتصادي الذي شهدته أمريكا في عشرينيات القرن الماضي، وتتمحور القصة حول روكسى هارت، وهي ربّة منزل، تقتل حبيبها بعد أن يهدّدها بالتخلّي عنها. وفي محاولتها اليائسة لتجنّب الإدانة، تخدع الجمهور ووسائل الإعلام ومنافِستها اللدودة، فيلما كيلي، من خلال تعيين محامٍ جنائي لتمثيلها يعدّ من الأكثر دهاءً في شيكاغو، فيعمد إلى محاولة تحويل الأنظار عن جريمتها الخبيثة بواسطة وابل من العناوين المثيرة التي أخذت تتصدّر الصحف اليومية.

أطول عرض أمريكي

منذ بداية عرضها على مسارح العالم، حقّقت مسرحية شيكاغو الاستعراضية العديد من الإنجازات ونالت الجوائز والتكريم، حيث حصلت على ستّ جوائز توني، وجائزتي أوليفييه، وجائزة غرامي، من خلال مجموعة من الإنتاجات المتنوّعة على مستوى الولايات المتحدة، كما أن هذا العرض يعدّ أطول عرض استعراضي أمريكي في تاريخ برودواي وويست إند.