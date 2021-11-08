المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تدعم مشاركة 38 دار نشر عاملة ضمن مرافقها في الشارقة الدولي للكتاب 2021

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تدعم مدينة الشارقة للنشر، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في العالم والمختصة بخدمة قطاع النشر والطباعة، والقطاعات الأخرى ذات الصلة، 38 شركة ودار نشر مسجلة لديها، وتعمل على تسهل مشاركتها في الدورة الأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام في الفترة من 3-13 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

ويتمثل الدعم بإعطاء دور النشر الأولوية عند التسجيل، وتسهيل عمليات نقل الكتب إلى مقرّ المعرض والمشاركة في الفعاليات الثقافية التي يستضيفها، إلى جانب ما تقدمه المدينة من حزم تحفيزية وتسهيلات تأسيس الأعمال للناشرين الدوليين المشاركين في المعرض، وتأتي هذه المساعي في إطار الجهود التي تبذلها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر من أجل تطوير قطاع النشر في المنطقة، إلى جانب حرصها على توسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع مجتمع خبراء النشر.

وحول هذا الموضوع، قال سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «مع استضافة أكثر من 1632 ناشراً من 83 دولة وإقامة أكثر من ألف فعالية ثقافية، جاءت الدورة الأربعون من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تقام هذا العام على أرض الواقع بالكامل، لتعزز مكانته واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية التي تحتفي بالكتاب وتدعم الناشرين في العالم».

وأضاف: «يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام 38 دار نشر تعمل ضمن مرافق المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، إذ تعرض منتجاتها من أحدث الإصدارات، إلى جانب تبادل الخبرات والتواصل مع نظيراتها من دور النشر المحلية والدولية، وأنا أدعوها للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية للتعريف بعناوينها وتوسيع قاعدة قرّائها من جميع الفئات العمرية والثقافات، واستكشاف فرص التعاون مع خبراء صناعة الكتاب إقليمياً ودولياً».

يشار إلى أن «مدينة الشارقة للنشر» أسست عام 2017 أول منطقة حرة للنشر والطباعة في العالم، وتوفر للعاملين في صناعة الكتاب فرصة ثمينة للاستفادة من الفوائد والمزايا المترتبة عن الاستثمار في بيئتها الفريدة، بالإضافة إلى عدد من المزايا الأخرى التي تشمل الموقع الاستراتيجي المتميز الذي يسمح بالوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وقارتي آسيا وأفريقيا.