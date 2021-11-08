انطلاق فعاليات «الإمارات الدولي للملصق» بمشاركة دولية واسعة

المصدر: دبي ـ ريم الكمالي، تصوير - عبدالله المطروشي

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افتتح معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، مساء اليوم، مهرجان الإمارات الدولي للملصق بنسخته الـ 3، الذي تنظمه ندوة الثقافة والعلوم بدبي تحت عنوان «تواصل العقول وصنع المستقبل».

حضر الافتتاح بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، والدكتور صلاح القاسم المستشار الثقافي في هيئة الثقافة والفنون في دبي، والدكتورة نجاة مكي، وعدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بفن الملصق.

يحظى المهرجان بمشاركة دولية واسعة من 52 دولة، ويقدم 192 مصمماً من جميع أنحاء العالم إبداعات ثرية تعكس شعار الدورة، وأفكاراً مبتكرة في ملصقات ثرية بجمالياتها ودلالاتها.