حلقة تسجيلية لمقابلات شعراء برنامج شاعر المليون بالكويت

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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سيكون جمهور الشعر مساء اليوم(الثلاثاء)، على موعد مع ثاني الحلقات التسجيلية من برنامج «شاعر المليون» بموسمه العاشر، والتي تتضمن مقابلات شعراء من دولة الكويت مع أعضاء لجنة التحكيم، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات وعبر قناتي بينونة والإمارات.

وتسلط الحلقة الضوء على جولة لجنة التحكيم في دولة الكويت، والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، والتي شهدت إجازات متميزة حظي بها العديد من شعراء الشعر النبطي، والمزيد من تفاصيل وكواليس تصوير المقابلات التي استمرت على مدار يومين.

وقال أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، خلال جولة مقابلات شعراء الكويت، إن مشاركات الشعراء كانت مختلفة من حيث النوع ومن حيث الكيف، وفيها مستويات جميلة، وشعراء يشاركون لأول مرة، وشعراء شاركوا في مواسم سابقة، وأن هناك من هو المتمكن وصاحب التجربة القوية في الشعر والقصيدة التي تحتوي على كثير من الفنون والمستوى الرفيع.

كما أكدوا ‏أن محطة الكويت دائمًا من المحطات المميزة في مستويات الشعراء، وأن الكويت مُصدرة النجوم وهذا واقع عاشه جمهور الشعر النبطي في النسخ التسع الماضية، وأنهم يؤكدون في النسخة العاشرة أحقيتهم في التميز، ورغم صغر سن المشاركين إلا أن هناك مستويات فاقت التوقعات.