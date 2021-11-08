الأطفال يرسمون بأوراق الشجر في «الشارقة الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقةـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بأفكار مبتكرة وطرق سهلة، تحوّلت أوراق الشجر المتساقطة إلى أعمال فنيّة جميلة ومتنوعة، وذلك على أيدي أطفال جمعتهم ورشة فنيّة تفاعلية، تحت عنوان «رسم بأوراق الشجر»، ضمن فعاليات الدورة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ونجحت الورشة في وضع الأطفال من الفئة العمرية 8 سنوات فما فوق، في جوّ يمزج بين تعلّم الفنّ والمتعة والمرح، الأمر الذي أتاح لهم إطلاق العنان لمخيلاتهم الفنيّة، وتشكيل رسوم جميلة، باستخدام مختلف أنواع أوراق الأشجار.

واستهدفت الورشة التفاعلية إلى إعطاء الطفل مساحة، يمكنه من خلالها اكتشاف مواهبه وإبداعاته الفنيّة، وتوظيفها لاستغلال وقته بأعمال يدويّة وأنشطة تحتوي على الكثير من المتعة والتسلية.