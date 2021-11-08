النحت على جوز الهند.. فنّ تقليديّ صيني عمره أكثر من ألف عام

المصدر: البيان

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يعد النحت على جوز الهند، أحد الفنون التقليدية في مقاطعة هاينان، والتي تعتمد أساسا على قشور وخشب وألياف جوز الهند كمادة خام.

وقد تم إدراج هذا الفن في قائمة التراث الثقافي غير المادي الوطني في العام 2008، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية..

كه تشيو فنغ، البالغ من العمر 51 عامًا، هو نحّات على جوز الهند، ويقول بأنه قد أحب هذا الفن منذ أن عرفه لأول مرة. ولذلك انضم في العام 1994 إلى ورشة النحت على جوز الهند بهاينان. وبعد عشر سنوات من الدراسة، بدأ العمل لحسابه الخاص، في إنتاج منحوتات من جوز الهند.

ويذكر كه تشيو فنغ بأن هاينان تحتوي على سجلّات تثبت وجود النحت على جوز الهند منذ ما يزيد عن الألف عام.

ويمكن للنحّات على جوز الهند صناعة اللوحات الزخرفية والمزهريات والحلي وعدة أعمال فنية أخرى، كما يمكنه صناعة الأوعية والمغارف وعلب المناديل وعلب الشاي والعديد من الضروريات اليومية الأخرى.

بالإضافة إلى صنع منحوتات جوز الهند، يقوم كه تشيو فنغ أيضًا بتدريس هذا الفن لطلاب كلية هاينان المهنية والتقنية كل أسبوع، من أجل توارث هذا الفن عبر الأجيال.