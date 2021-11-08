اليازية بنت نهيان: السينما وسيلة لتقارب الأفكار

المصدر: نواكشوط - البيان

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أكدت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومؤسسة شركة أناسي للإعلام، أن الفنون عامة والفن السابع «السينما» خصوصاً، أداة قوية لتقارب الأفكار، ومصدر للبهجة والفرحة في النفوس، وأن الفيلم مهما كان نوعه وأسلوبه إن كان وثائقياً أم درامياً أم كوميدياً يمثل حافزاً لتنشيط الخيال وطرح تساؤلات والسعي لإيجاد إيجابات لها، وتشجع المشاهدين على تغيير السلوكيات التي تقف أمام تطور المجتمع. وقالت الشيخة اليازية في تصريح لها بمناسبة انعقاد فعاليات «عروض البهجة» التي أقيمت ضمن برنامج «الملتقى الإقليمي لتمكين المبدعة» في العاصمة الموريتانية نواكشوط: «وجدنا في موريتانا البلد الشقيق كل الإبداع والفن ونحمل لهم كل التقدير والاحترام، بيننا كثير من الإرث المشترك والعادات المتشابهة. الشكر والعرفان إلى حرم محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيدة الأولى الدكتورة مريم بنت الداه، والشكر للمختار ولد داهي، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، والدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والدكتورة مكفولة بنت آكاط رئيسة مركز محيط للتنمية وقضايا المرأة والسلم».