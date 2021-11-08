افتتاح الجناح الروسي في المعرض

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، افتتاح الجناح الروسي المشارك في المعرض، جاء ذلك عقب لقاء استقبل فيه وفداً دبلوماسياً روسياً في المعرض، ضم كلاً من أوليغ فومين، القنصل العام لجمهورية روسيا الاتحادية في دبي والمناطق الشمالية، وفلاديمير غريغورييف، نائب رئيس الوكالة الفيدرالية للصحافة والاتصالات الجماهيرية للاتحاد الروسي، وسيرجي فاديموفيتش ستيباشن، رئيس اتحاد الكِتاب الروسي، الذي شغل منصب نائب رئيس وزراء روسيا سابقاً.

ورحب العامري بأعضاء الوفد الروسي، وأشاد بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، معرباً على تطلعه لتعزيز التعاون والتبادل الثقافي، ولفت إلى أن المشهد الثقافي العربي متابع للنتاج الإبداعي الروسي منذ خمسينيات القرن الماضي، ويدرك جيداً الإضافة التي قدمها الأدباء والمفكرون الروس للثقافة الإنسانية.

بدوره، أشاد سيرجي ستيباشن، رئيس اتحاد الكِتاب الروسي، بالمعرض وجهوده للاحتفاء بالثراء الثقافي لدولة الإمارات والمنطقة والعالم، وقال: «إن المشاركة الروسية في المعرض تهدف إلى التعريف بالأدباء والكتّاب الروس المعاصرين، والتواصل مع الناشرين لبحث سبل تسهيل وصول قرّاء المنطقة إلى الأدب الروسي المترجم إلى اللغة العربية».