«محمد بن راشد للمعرفة» تناقش «نماذج الأعمال الدائرية»

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلسة حوارية افتراضية بعنوان «نموذج الأعمال الدائري: نحو التعافي الكامل»، تمَّ بثها بشكل مباشر عبر منصة مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وقد تحدَّثت خلالها إليسا توندا، رئيسة وحدة الاستهلاك والإنتاج، برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأدارت الجلسة مايا كركور، مؤسسة Circular Hub وأخصائية بيئية. وقد حظيت الجلسة بإقبال لافت من المتابعين الذين بلغ عددهم نحو 1500 شخص، شارك عدد كبير منهم بآرائهم وأفكارهم حول أبرز نماذج الأعمال الدائرية وكيفية تنفيذها بشكل صحيح.

وقالت إليسا توندا: إنَّ الاقتصاد الدائري هو وسيلة لتحقيق الاستخدام المستدام للموارد عبر عمليات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام ووسائل أخرى صديقة للبيئة، ما يخفّض مستويات التلوث والانبعاثات إلى أدنى المستويات.