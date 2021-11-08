«ليالي الفن» تنطلق 15 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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تعود أمسيات «ليالي الفن»، لتنطلق في موسمها الثاني عشر، في مركز دبي المالي العالمي، تحت شعار «التجديد»، على مدار ثلاثة أيام، بدءاً من 15 وحتى 17 نوفمبر الجاري، في قرية البوابة.

وتماشياً مع شعار الموسم الجديد، سيقوم 30 فناناً مبدعاً من شتى أرجاء العالم، بعرض أعمالهم الفنية، التي تروج لمواضيع الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا، وستساعد الزوار على الازدهار في عالم ما بعد الجائحة.

وستقدم الفعالية الممتدة على مدار ثلاثة أيام، للزوار، لمحة حصرية عن مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة، التي تشمل المنحوتات والتراكيب والعروض الفنية. وستمنح أيضاً فرصة مشاهدة مجموعة من الأعمال الفنية المدعومة بالعملات الرقمية غير القابلة للاستبدال، من شتى أرجاء العالم، بما في ذلك «شيميرا» و«UAE.NFT».

ويستضيف الموسم الجديد من أمسيات «ليالي الفن»، عروضاً ترفيهية وفنية حية، تشمل فنون الرسم والتصوير، لإثراء أوقات الزوار، وتمكينهم من المشاركة فيها. وتستقبل فعالية الأمسيات الزوار والسياح، ضمن أجواء مميزة، ليتمكنوا من الاستمتاع بعروضها الفنية الرائعة، إلى جانب أكثر من 350 مطعماً ومقهى، تقودهم لاستكشاف التنوع الثقافي والاجتماعي. ويمكن الدخول مجاناً. ومن خلال الفعاليات المبتكرة على غرار «ليالي الفن»، يواصل مركز دبي المالي، ترسيخ وجهته العصرية النابضة بالحيوية.