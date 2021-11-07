«مهرجان أم الإمارات» يعود بأفضل فنون الترفيه والثقافة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعود الدورة الخامسة من «مهرجان أم الإمارات» إلى كورنيش أبوظبي خلال الفترة من 9-18 ديسمبر 2021، مع برنامج حافل من الفعاليات العائلية والتجارب الثقافية والإبداعية والعروض الموسيقية ومناطق الألعاب، وأفضل فنون الترفيه النابضة بالمرح والبهجة على مدار عشرة أيام.

ويحتفي المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي برؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ودورها في تمكين المرأة والطفل والأسرة، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح.

ومن خلال جدول متنوع من الفعاليات والأنشطة الاستثنائية يراها ويعيشها الجميع، يكرم المهرجان المجتمع والأسرة والمرأة، ودورها في مسيرة التنمية في الإمارات والمنطقة.

حدث بارز

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: سعداء بعودة «مهرجان أم الإمارات» إلى العاصمة، باعتباره الحدث الأبرز والأكثر تنوعاً ضمن جدول فعالياتنا الترفيهية، التي تمنح المجتمع المحلي والزوار تجارب فريدة ترسي معايير جديدة للإبداع والابتكار، وذلك بالتزامن مع استئناف الأنشطة السياحية والثقافية في مختلف أرجاء الإمارة.

ويشكل المهرجان منصة سنوية للاحتفاء برؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وإسهاماتها الرائدة في مسيرة الدولة، وندعو كافة أفراد المجتمع لمشاركتنا تكريم مبادئها وقيمها الإنسانية النبيلة خلال فعاليات المهرجان التي تجمع بين روح التراث الأصيل وأفضل عناصر الثقافة الحديثة، وتمزج النكهات العالمية مع كرم الضيافة والثقافة الإماراتية ضمن تجربة غير مسبوقة يستمتع بها الزوار والعائلات.

ويعتبر «مهرجان أم الإمارات» وجهة ترفيهية متكاملة لا نظير لها تسلط الضوء على قيم التنوع عبر احتضان الثقافات العالمية والإماراتية، ومجموعة واسعة من مرافق وخدمات الضيافة ومنافذ التجزئة إلى جانب أعمال إبداعية لفنانين من الإمارات والمنطقة والعالم. ويضم المهرجان 6 مناطق رئيسية وفق مفاهيم تصميم خلاقة وألوان تعبيرية مبتكرة تعكسها المنصات والأعمال التركيبية والأنشطة والتجارب.