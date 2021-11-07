"العويس الثقافية" تعلن أسماء الفائزين بالدورة السابعة عشرة

المصدر: وام

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أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أسماء الفائزين بجوائز دورتها السابعة عشرة 2020 ـ 2021، من بين 1847 مرشحاً تقدموا لنيل الجوائز في هذه الدورة في جميع الحقول.

وتم اختيار كوكبة من المبدعين من قِبل لجان تحكيم اعتمدت المعايير العلمية الدقيقة في عملها الممنهج، وبعد اجتماعات سرية مطولة ونقاشات إيجابية توصلت اللجان إلى قرارها بحيادية تامة مما منح الجائزة ـ وعبر كل دوراتها ـ المصداقية والنزاهة.

وقال عبد الحميد أحمد الأمين العام لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم، في مبنى المؤسسة إن الفائزين في الدورة (السابعة عشرة 2020 ـ 2021) هم نخبة مبدعة من الكتاب والأدباء العرب الذين كرسوا للثقافة وقتهم وأعطوا للإبداع الكثير من جهدهم، يستحقون منا لفتة تقدير وتكريم، تثميناً لما بذلوه من عمل دؤوب مخلص لترسيخ القيم الأصيلة التي تعبر عن هموم وتطلعات الإنسان العربي.

حضر وقائع المؤتمر الدكتورة فاطمة الصايغ عضو مجلس الأمناء، وعدد كبير من الإعلاميين والكتاب والمبدعين الإماراتيين والعرب، في مقدمتهم الشاعر شوقي بزيع والروائي خالد خليفة والروائي جلال برجس والقاص محسن سليمان والشاعر عبده وازن والأديب نواف يونس والروائي شاكر نوري وغيرهم من الشخصيات الثقافية.

وأضاف الأمين العام أن اللجنة قررت بعد مداولاتها في كل حقل من حقول الجائزة، ما يلي:

في حقل الشعر، قررت اللجنة منح الجائزة للشاعر إليــاس لحــود؛ لما تتمتّع به تجربته من ثراء عريض على مدى أكثر من نصف قرن، ولتميّز مشروعه الشّعريّ من خلال تناوله لمختلِف القضايا الذّاتيّة والوطنيّة والإنسانيّة، بأسلوب شعريّ متطوّر وتشكيل هندسيّ بنائيّ أعطى له حضورًا متميّزًا في التّجربة الشعرية المعاصرة.

وفي حقل القصة والرواية والمسرحية، قررت اللجنة منح الجائزة للروائي نبيل سليمان؛ لما تميزت به تجربته الإبداعية ـ التي قاربت الستة عقود ـ من ثراء وخصوبة حيث اتسمت تجربته السردية بالقدرة على المزاوجة ما بين التوثيقي والتخييلي، وما بين السوسيولوجي والسياسي.

وفي حقل الدراسات الأدبية والنقد، قررت اللجنة منح جائزة هذا الحقل للناقد عبد الملك مرتاض؛ لما تتمتع به مؤلفاته من عمقٍ وشمولٍ غطت حقولًا عدة في الدراسات الأدبية، كما أنه قدَّم عددًا كبيرًا من الأعمال المتميزة في نظرية النقد، .

وفي حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية، قررت اللجنة منح الجائزة إلى المفكر أحمـد زايــد؛ أحد أبرز علماء الاجتماع المعاصرين، وهو من القلائل الذين أسسوا مدرسة مصرية عربية في علم الاجتماع تُعنى بفهم المشروع الحداثي ونقد الذات.

وقال إن جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي سيتم الإعلان عنها لاحقاً حيث انها تمنح من مجلس أمناء الجائزة، ولا تخضع لمعايير التحكيم أسوة بالجوائز في الحقول الأخرى.

يذكر أنه بلغ العدد الإجمالي للمرشحين في جميع الحقول 1847 مرشحاً منهم 321 مرشحاً في حقل الشعر، و480 مرشحاً في حقل القصة والرواية والمسرحية، و285 مرشحاً في حقل الدراسات الأدبية والنقد، و480 مرشحاً في الدراسات الإنسانية والمستقبلية، و265 مرشحاً في حقل الإنجاز الثقافي والعلمي .

وبلغ عدد الفائزين في مجمل الدوارات 101 فائز، وبلغ عدد المحكمين 184 محكماً، وبلغ عدد الاستشاريين 84 استشارياً.