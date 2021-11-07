أسبوع دبي للتصميم.. ملتقى مبدعي العالم

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تنطلق غداً فعاليات أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأكبر على مستوى المنطقة، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع حيّ دبي للتصميم، وتستمر فعاليات النسخة السابعة من المهرجان بين 8 حتى 13 نوفمبر الجاري، لتسهم في ترسيخ مكانة دبي على خريطة الثقافة والفنون، حيث أدرجتها اليونيسكو ضمن شبكة المدن العالمية المبدعة. وبصفته مركزاً رائداً في مجالات التصميم والفن، يسعى حي دبي للتصميم باستمرار عن طرق جديدة لتمكين المجتمع الإبداعي، وتوفير منظومة تستقطب المواهب والطاقات المبدعة، وتمنحها فرصة لخوض التجارب وتبادل الخبرات بهدف النمو ومواصلة طريق النجاح، وبما يعزز جاذبية دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

منصات كبرى

يصاحب الحدث إقامة فعالية «2040:d3 للهندسة المعمارية»، والتي تعد النسخة الثانية من «الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية»، الذي نظمه حي دبي للتصميم العام الماضي. ستقدم الفعالية عروضاً وأعمالاً متعددة الوسائط من تقديم شركات الهندسة المعمارية «بيرق» و«دباغ» و«آر إم جي إم دبي» و«مينا ميدل إيست آركيتيكتشر نت ورك» و«طارق خيال ديزاين بارتنرز»، التي ستقدم تصورها لملامح مدينة دبي خلال العشرين عاماً المقبلة من خلال تطبيقات الاستدامة، التي تضمن معيشة أكثر رفاهية وجودة للمستقبل.

كما تستعرض منصة «Underscore» أعمالاً مبتكرة ونماذج رائعة لسبل تبني حلول التكنولوجيا في التصاميم.

ومن ما تضمه قائمة مجموعة الشركات، التي تستهدف إبراز هذا الجانب الحيوي من التصاميم كل من «كي دي إس في». كما سينضم معهد دبي للتصميم والابتكار إلى المشهد من خلال معرض «حبة واحدة في كل مرة».

وفي الوقت نفسه، سيقدم معرض «المستقبل اليوم» المقام بالتعاون مع «آر إم جي إم» إحاطة تعريفية بمجموعة من المشاريع التنمية الحضرية 2024.

وتتميز أجندة الفعالية بالمحطات الفنية المتنوعة، حيث يتاح لزوار المعرض حضور 250 فعالية ونشاطاً وجلسة بمشاركة المصممين والمهندسين المعماريين.

تنوع وغنى

قالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «بصفتنا شريكاً استراتيجياً لأسبوع دبي للتصميم، يسعدنا تقديم الحدث الفني والثقافي الأكثر تنوعاً وغنى في المنطقة احتفاء بالتصميم والإبداع». وأضافت: «يمثل المهرجان فرصة للمصممين الطموحين من جميع أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الخبرات، والاطلاع على كل ما هو جديد في مجمعنا الإبداعي، ما يسهم في دعم جهودنا الرامية لاستقطاب المزيد من المواهب والشركات في مجالات التصميم والفنون وتمكينهم من تحويل أفكارهم وشغفهم إلى واقع وإنجازات ملموسة».