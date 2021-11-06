"شما للفكر" يناقش "يوميات رامبرانت"

المصدر: وام

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ضمن منشط "ندوة الكتاب"، ناقش مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة، بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، كتاب "يوميات رامبرانت" للكاتب آلن باسز ومن ترجمة ياسين طه حافظ.

واستهلت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد الندوة بالحديث حول حياة الرسام الهولندي رامبرانت، من خلال الكتاب وزيارتها خلال أكتوبر الماضي لمتحف لوحاته في أمستردام، والتي تبلغ نحو 300 لوحة تتميز بطبيعة فريدة في تاريخ الفن.

وقالت: "رامبرانت من أهم الفنانين الذين شغفوا بتصوير أنفسهم خلال مراحل حياتهم المختلفة، ما حول جانباً كبيراً من أعماله الفنية، إلى وثيقة تؤرخ مسيرة حياته، وشبابه وشيخوخته، بكثير من الدقة راصداً بذلك حركة الزمن فوق ملامح وجهه وانعكاساتها على داخله، وهذا ما ميزه عن غيره من الفنانين، عبر ما قدمه من الفن التشكيلي فاستطاع أن يجد عالماً مختلفاً في ذلك الزمن وترك أثراً كبيراً حتى يومنا هذا".

وأشارت الى قدرة رامبرانت على تصوير الضوء والظلام بمهارة فائقة عبر لوحاته، إضافة إلى مهارته في تطويع الألوان بريشته ببراعة، حيث تختزل اللوحات رمزية عالية للنور والتلاشي والعدم والظلام بحبكة محكمة كما جاء في يوميات رامبرانت لما تخيله آلن باسز، واستطاعته تصوير كل العوامل الداخلية للفنان والمؤرخة لتفاصيل حياته وفلسفته ورؤيته للحقيقة وسيرته الذاتية من خلال الكتاب بهذا البراعة.

وتم خلال الندوة طرح أسئلة من خلال تحليل ما جاء في الكتاب حول الرسومات وحياة الفنان وتجربته.