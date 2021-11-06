اليازية بنت نهيان: الإمارات تعزز وجود المرأة في المحافل الثقافية العربية والعالمية

المصدر: (نواكشوط - وام)

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أكدت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومؤسسة شركة أناسي للإعلام، أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تحرص على تمكين وتعزيز دور المرأة ووجودها في المحافل الثقافية العربية والعالمية لإثراء المشهد الثقافي.

وأشارت الشيخة اليازية إلى أن المشاركة في الملتقى الإقليمي حول تمكين المرأة المبدعة في البلدان العربية تحت عنوان «التحديات المستمرة والناشئة»، نابع من اهتمام دولة الإمارات وقيادتها بالحضور على الساحة الإبداعية الثقافية.

وقالت الشيخة اليازية في كلمة ألقتها خلال ترؤوسها الوفد الرسمي للدولة المشارك في الملتقى الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط واستمر ثلاثة أيام.. إن الملتقى فرصة لتبادل الثقافة وعرض وتقديم إبداعات المرأة العربية والتي تعكس معاني القيم العربية وأفكارها.

رسالة إيجابية

واستهلت الشيخة اليازية كلمتها بتوجيه الشكر إلى حرم محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الموريتانية الدكتورة مريم بنت الداه على رعايتها الكريمة للملتقى، كما وجهت الشكر لمنظمي الملتقى المختار ولد داهي وزير الثقافة والشباب والرياضة في موريتانيا والدكتور محمد ولد اعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومكفولة بنت آكاط رئيسة مركز محيط للتنمية وقضايا المرأة والسلم.

وقالت إن تنظيم هذه الفعاليات الثقافية التي تستعرض الإبداعات تساهم في تنمية وتعزيز المواهب والقدرات في المستقبل وخصوصاً أن الوطن العربي غني بهذه المواهب المبدعة.

وأعربت الشيخة اليازية عن سعادتها بهذا اللقاء الذي جمع المبدعات العربيات.. مشيرة إلى أن التواجد في هذا الملتقى يعد رسالة إيجابية تعكس روح التعاون والشراكة بين الدول في مجال الإبداع الثقافي لعرض التجارب والوقوف أمام الحلول المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة للمرأة والمجتمع.. متمنية للمشاركات التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وزارت الشيخة اليازية خلال مشاركتها في الملتقى بحضور ناه بنت مكناس وزيرة التجارة والصناعة في موريتانيا ومنى بنت داه رئيسة التشريفات للسيدة الأولى.. مركز زايد لأطفال التوحد الواقع في نواكشوط والذي افتتح عام 2018 ويعتبر الأول من نوعه في موريتانيا لعلاج وتشخيص أطفال المصابين بمرض التوحد.

واطلعت الشيخة اليازية خلال جولتها في أقسام المركز على خدماته ومهامه، حيث يحتضن الأطفال من عمر ثلاث سنوات إلى 14 سنة.

جولات منوعة

وتم خلال الزيارة عرض فيلم حول أقسام المركز والأنشطة التي ينظمها للأطفال.. فيما استمعت إلى شرح وافٍ من القائمين عليه حول الدور التأهيلي الذي يقوم به لصالح أطفال التوحد. كما زارت الشيخة اليازية بنت نهيان مركز التكوين لصناعة السجاد واطلعت على إبداعات وتصاميم المرأة الموريتانية في صناعة السجاد المصنوع من وبر الإبل.

كما قامت بجولة في معرض الفن التشكيلي الذي شاركت فيه 25 فنانة وأقيم في الأكاديمية الدبلوماسية في وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية وشاركت الفنانات في ورشة فنية تشكيلية.

وفي ختام الجولة في المعرض قدم وزير الثقافة الموريتاني درعاً للشيخة اليازية تقديراً وتثميناً لجهودها في خدمة الثقافة العربية.

وشهدت الشيخة اليازية عرض الفيلم الإماراتي القصير «أثل» بحضور عدد من المبدعات في مجالات السينما والإعلام والشعر والفيلم من إخراج الشيخة اليازية وإنتاج شركة توستر وشركة أناسي للإعلام وشارك في التمثيل الفنانة حلا شيحة والفنان منصور الفيلي ومنتج منفذ عفراء المرر وهيفاء الحيدري وتصوير أليكس مرتلا ومن توزيع شركة ماد سوليوشن.

ويتناول الفيلم بأسلوب وطرح جديد في قالب درامي كوميدي خفيف.. قصة الشاعر الجاهلي الشهير طرفة بن العبد أو الفتى القتيل كما بات يعرف عبر التاريخ، شاعر قتل في أوج مجده واحتار الكثير من المفكرين والمثقفين في أمر مصيره.

وحصد الفيلم «أثل» جائزة الإنجاز من مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا وجائزة أفضل فيلم في مسابقة «الصقر الإماراتي القصير» في مهرجان العين السينمائي وجائزة ريمي الذهبية من مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا.