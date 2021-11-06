«فيلمي» تحسّن بث محتويات الفيديو في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أمس الشركة الرقمية «فيلمي»، عن شراكة استراتيجية مع «إم إكس بلاير»، وذلك لتحسين البث إلى جمهور دولة الإمارات العربية المتحدة. وبات المحتوى «آشرام» (ومعناه: كافة الفصول)، وهو أشهر محتويات «إم إكس بلاير»، يُبَث مباشرة الآن عبر نقاط التجزئة التابعة لــ «فيلمي».

وذكرت «فيلمي» أن شراكة الاستحواذ على المحتوى، التي أبرمتها مع «إم إكس بلاير»، ستمهد الطريق لبث تدفقي مستمر لأنجح المسلسلات الشبكية والأفلام حصرياً إلى الإمارات. وقال د. أبيشيك شوكلا، مؤسس «فيلمي»: «إنه تحالف يفوز فيه الجميع بين «فيلمي» و«إم إكس بلاير».

ذلك أنه يجلب لجمهورنا في الإمارات محتوى حصرياً من إحدى كبريات منصات بث الفيديو والبث حسب الطلب. ونحن نعتبر هذا التحالف بمثابة خطوة فارقة لنا في «فيلمي»، حيث سيتيح لنا مواصلة تأمين حصة متزايدة من الجمهور في السوق الإماراتية التي تتسم بتنافسيتها الشديدة».

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال مانسي شريفاستاف، نائب أول الرئيس ورئيس شؤون الاستحواذ على المحتوى والتحالفات لدى «إم إكس بلاير»: «ستساعدنا هذه الشراكة على التوسع في عروض المحتويات التي نقدمها في الأسواق الدولية الرئيسية التي تتمتع بمشاهدة المسلسلات الشبكية الهندية، كما ستتيح لنا تلبية متطلبات الجاليات الهندية الضخمة التي تعيش في هذه الأسواق. وبجانب المحتوى «آشرام» الذي حقق نجاحاً هائلاً، لدينا خمسة مسلسلات أكثر إثارة مُعدّة للبث خلال ديسمبر ويناير المقبلين، ونتطلع إلى تعاون مُثمر مع «فيلمي» بشأنها».