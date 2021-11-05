جائزة الشرق الأوسط للمصمم الناشئ تعلن عن الفائزين

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختارت لجنة تحكيم جائزة فان كليف أند آربلز للمصمم الناشئ 2021، ندى سلمانبور لتكون الفائزة عن عملها «مشكال»، وهو مصباح أرضي يحاكي الانسجام والتعقيد في جمع الفراشات.

وكانت دار فان كليف أند آربلز و«تشكيل» قد توجهت إلى المصممين الناشئين في الإمارات والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر، بدعوة لتقديم مقترحات تصاميم للدورة الثامنة من جائزة فان كليف أند آربلز للمصمم الناشئ في الشرق الأوسط وتحديدات لإبداعات منحوتة تعكس وتصور موضوع هذا العام «محاكاة الطبيعة – الفراشات» من خلال مختلف الوسائط والنتائج (مثل المواد، الشكل، تجربة المستخدم، أو الوظيفة).

حفز موضوع هذا العام المتقدمين إلى التفكير في كيفية حل الطبيعة للتحديات المعقدة من خلال التصميم. فمحاكاة الطبيعة بجوهرها، هي تقدير الطبيعة لما يمكن أن نتعلمه منها، وليس استخراجه أو حصده. ابتكاراتنا مبنية على تصاميم من قلب الطبيعة، لذا تلعب محاكاة الطبيعة دوراً أساسياً في مختلف المجالات من وسائل النقل وتصاميم الحدائق إلى الهندسة المعمارية والطب، وخير مثال على الابتكارات التي استلهمتها البشرية أخيراً من الطبيعة وحققت نتائج إيجابية، نجد معدات طيران مستوحاة من طيور النسر والبوم، إلى جانب تحسين سرعة القطارات بوحي من مناقير الطيور.