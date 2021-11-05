الموسم الثاني من برنامج «توقيت فوجيان» على قناة الصينية العربية

المصدر: دبي - البيان

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بالتزامن مع الاحتفال بـ«يوم الصداقة الصينية العربية» السادس عشر في 29 نوفمبر الجاري، ومن أجل إحياء ذكرى هذه الصداقة القوية التي عبرت الحدود، سيتم إطلاق الموسم الثاني من «برنامج توقيت فوجيان» رسمياً على قناة الصينية العربية بعد بث الموسم الأول بنجاح، والذي حظي بترحيب وإقبال كبيرين من قبل الجمهور العربي، مما دفع مجموعة إذاعة وتلفزيون فوجيان وتلفزيون الصينية العربية مرة أخرى لتقديم الموسم الثاني من البرنامج بطريقة مميزة، حيث ستقوم مقدمة البرنامج لين أصلان بزيارات ميدانية لمقاطعة فوجيان لتعريف وتقريب الجمهور العربي من ثقافة فوجيان الرائعة.

وسيكون هنالك خمسة مواضيع من بينها قصص ثقافية ورحلات متنوعة، باستخدام الصور للاستكشاف ما تزخر به فوجيان من تراث ثقافي. وبعد المصادقة على بث الموسم الثاني من البرنامج حظي الخبر بإشادة كبيرة من سفراء الإمارات وتونس والأردن لدى الصين، وكذلك مدير مكتب تمثيل جامعة الدول العربية، والمستشار الثقافي المصري لدى الصين ومبعوثين دبلوماسيين عرب وغيرهم.