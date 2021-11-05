صدور النسخة العربية من كتاب «الإنسان الإله.. تاريخ وجيز للمستقبل»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استضاف مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، أول من أمس، حفل إطلاق النسخة العربية من كتاب «الإنسان الإله.. تاريخ وجيز للمستقبل» للمؤلف العالمي الحائز جوائز عدة البروفيسور يوفال نوح هراري، والذي نقله إلى اللغة العربية المترجمان صالح الفلاحي وحمد الغيثي.

وناقش هراري في الحفل أهم المحاور والأفكار المطروحة في كتابه، والذي ألقى فيه الضوء على التحوّلات الكبرى، التي تواجه مستقبلنا في القرن الحالي، مُشاركاً القارئ نظرته عبر دمج الأساطير القديمة بالتقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي والهندسة الجينية.

ويحث الكتاب القارئ على التأمل والتفكر، حيث يستعرض هراري سلسة تصورات لمستقبل البشرية، ضمن مجالات علمية مثل الأحياء التطورية وعلم الإنسان والتاريخ والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تأتي استضافة حفل توقيع كتاب (الإنسان الإله: تاريخ وجيز للمستقبل)، لتعكس التزام المركز بمواصلة تعزيز وإثراء المحتوى الأدبي باللغة العربية، ودعم مكانتها كونها لغة ثقافة وإبداع. كما تؤكد تلك الخطوة على جهود المركز المبذولة لتوفير نافذة تطل على أبرز الكتب والأعمال الأدبية العالمية للقارئ العربي أينما كان. ويسرنا إطلاق نسخته العربية من مركز أبوظبي للغة العربية، ما يرسخ حضور الإمارة، وبصمتها على الخريطة الثقافية العالمية».