مؤتمر المكتبات ينطلق 9 الجاري

المصدر: الشارقة ـ البيان

يستضيف «مؤتمر المكتبات» في دورته الثامنة، التي تقام في الفترة من 9 – 11 نوفمبر المقبل على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2021، بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، أمناء مكتبات من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الاتجاهات والتقنيات الجديدة في إدارة المكتبات، وتعزيز علاقات التعاون على مستوى توسيع قواعد البيانات، وتنمية المهارات القيادية، وتطوير خدمات جديدة للمجتمعات المحلية.

فرصة

وأعلنت هيئة الشارقة للكتاب أن المؤتمر سيقام بدورة هجينة في مركز «إكسبو الشارقة»، حيث سيقدم للمشاركين فرصة اللقاء على أرض الواقع، وفي الوقت ذاته يتيح لهم إمكانية التواصل «عن بُعد» مع الضيوف المشاركين افتراضياً عبر منصة «زووم».

حول الدورة الجديدة من المؤتمر، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «إن المكتبات جزء أساسي في منظومة المعرفة والفعل الثقافي، وتشكل عناية الشارقة بتطويرها ومتابعة جديد علومها وتقنياتها في العالم، استكمالاً لجهود كبيرة تقود الشارقة فيها بناء مجتمع المعرفة، والتأكيد على دور المكتبيين في تيسير وصول المجتمعات إلى العلوم والآداب، وحفظ ذاكرة المنجزات الثقافية الإنسانية».

وأضاف: «يجسد المؤتمر على أرض الواقع فاعلية التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات الثقافية في العالم، وتأثيره على خلق فرص لتبادل المعرفة وتطوير خبرات وتجارب العاملين في قطاع صناعة وإنتاج المعرفة، إذا يتضاعف أثر المؤتمر بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، ويحقق التكامل في الرؤى والأهداف تجاه بناء مستقبل مكتبات مستدام ونشط وقادر على المساهمة في مشاريع التنمية في الإمارات والمنطقة والعالم».

من جانبه أوضح منصور الحساني، رئيس قسم المبيعات في هيئة الشارقة للكتاب، ومنسق عام مؤتمر المكتبات، إن الدورة الجديدة من مؤتمر المكتبات تشهد مشاركة خبراء ومختصين من كبرى مكتبات العالم.

نخبة

ويحضر نخبة من الخبراء الدوليين في برنامج المؤتمر على مدار يومين، وتنطلق فعاليات الدورة الثامنة من المؤتمر يوم الأربعاء.

أوراق ونقاشات

يقدم الدكتور حسن السريحي، من قسم علم المعلومات في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، جلسة نقاشية حول «المكتبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل أزمة كوفيد».

وتتناول كارا جونز، أمينة مكتبة الجامعة الأمريكية في الشارقة، مبدأ «المكتبة كمكان ومساحة: التكيف خلال أزمة كورونا وما بعدها»، في حين تقدم رانيا عثمان، رئيسة قسم مكتبة المستقبل، ومديرية الابتكار والبحوث والتكنولوجيا في مكتبة الإسكندرية بمصر، جلسة بعنوان: «الأرشفة باللغة العربية مع آلية وصف المصادر والوصول إليها».