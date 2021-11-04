حاكم الشارقة يستقبل وزير الثقافة الإسباني

المصدر: الشارقة – البيان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، في قصر البديع، ميكيل إسيتا، وزير الثقافة والرياضة في مملكة إسبانيا.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالوزير الإسباني في إمارة الشارقة التي تستضيف من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب مملكة إسبانيا ضيف شرف للدورة الأربعين من المعرض.

تعاون

وتناول اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات الثقافية ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها تعزيز التعاون الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم وإمارة الشارقة على وجه الخصوص ومملكة إسبانيا.

شكر وتقدير

كما تطرق اللقاء لمشاركة إسبانيا في النسخة الحالية من معرض الشارقة الدولي للكتاب من خلال فعاليات ثقافية متعددة وأنشطة مشتركة تختص بالنشر والتوزيع والترجمة وكتب الأطفال وغيرها.

من جانبه، تقدم ميكيل إسيتا، وزير الثقافة والرياضة في إسبانيا بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على اختيار إسبانيا ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تصدر في هذا العام معارض العالم كافة من حيث بيع وشراء حقوق النشر.

وأشاد وزير الثقافة والرياضة الإسباني بما تمتلكه الشارقة من مقومات ثقافية رائدة من حيث المؤسسات والمكتبات والمرافق والأدباء والمثقفين والمعارض والأنشطة التي شملت كل مجالات الثقافة.

حضر اللقاء ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب.

ومن الجانب الإسباني، حضر اللقاء إينيغو دي بلاسيو سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة، وفيكتور فرانكو دياز الأمين العام للثقافة والرياضة، وماريا خوسيه غلفيز سلفادور المديرة العامة للكتاب، وعدد من المسؤولين.