12 ناشراً بارزاً من إيطاليا في «الشارقة للكتاب»

المصدر: (الشارقة ـ البيان )

تحتفي إيطاليا بانطلاقة قوية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الأربعين، مع تقديم 12 ناشراً من أبرز الناشرين، أحدث منشوراتهم، ليستعرضوا تنوع وغنى النتاج الثقافي الإيطالي، وتعزيز أهميتها، من خلال طرح أعمالهم أمام الجمهور.

تتمتع إيطاليا بقدارات فائقة في مجال الأدب والنشر، حيث تم إطلاق 78 ألفاً و279 منشوراً في عام 2019، تشمل 8 آلاف و569 منشوراً، تم بيع حقوق نشرها في الأسواق الخارجية، وفقاً لجمعية النشر الإيطالية (AIE)، بنسبة نمو تزيد على 8.7 %.

وبتنظيم من قبل وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، تشارك إيطاليا في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الإمارات، والقنصلية العامة الإيطالية في دبي، والمعهد الثقافي الإيطالي الذي تم افتتاحه مؤخراً في أبوظبي.

وصرّح نيكولا لينر سفير إيطاليا في دولة الإمارات: «نحن فخورون بالحضور في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الأربعين، وتسليط الضوء من خلال مشاركتنا على الشركات والأدباء الإيطاليين، التي تعكس بيئتنا الثرية والغنية بالنتاج الثقافي».