روائع المخطوطات العربية في المعرض

المصدر: (الشارقة ـ البيان )

تشكّل المجموعة التي تضم 100 كتاب نادر، وعدداً من الخرائط والمخطوطات والصور والقصص نافذة رائعة على موضوعات مثيرة عدة، ومحادثات وأشكال تعاون وصراعات توثق نمط الحياة، الذي كان سائداً بمنطقة الخليج منذ الأيام الأولى لبنائها، جنباً إلى جنب مع مجموعة من الكتب القصصية المستقاة من المرجعية الأدبية الغربية، والتي لم يُجلب الكثير منها إلى المنطقة من قبل.

وكانت دار بيتر هارينغتون، الرائدة في بيع الكتب النادرة في لندن، قد قدمت، خلال مشاركتها في معرض الشارقة للكتاب، أمس، مجموعة استثنائية من 100 كتاب، تم اختيارها لهواة جمع الكتب النادرة بمنطقة الخليج العربي، وذلك ضمن أحدث كتالوجات الدار بعنوان «الشارقة 2021».

ويضم الكتالوج الذي تم تجميعه خصيصاً للمعرض العديد من القصص، التي تتناول مواضيع متنوعة كالزراعة وتربية الخيول في العالم العربي، إلى جانب العديد من النسخ المصورة لأعمال أدبية شهيرة مثل «الرباعيات» و«ألف ليلة وليلة».