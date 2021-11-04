«الدولي للناشرين» و«دبي العطاء» يستعرضان المشاريع الفائزة بمنحة «الصندوق الأفريقي»

المصدر: الشارقة ـ البيان

عقدت «لجنة الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر» مؤخراً اجتماعاً في الشارقة، لمناقشة المشاريع الفائزة بدورة عام 2021 من منحة الصندوق، الذي أطلقه «الاتحاد الدولي للناشرين» بالتعاون مع «دبي العطاء»، المؤسسة الإنسانية العالمية، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بهدف تعزيز ثقافة القراءة وتسهيل الوصول إلى الكتب والخدمات المكتبيّة، ودعم قطاع النشر المحلي في القارة الأفريقية.

وتجمع لجنة «الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر»، خبراء بارزين في قطاع النشر من غانا وكينيا ونيجيريا وتونس وجنوب أفريقيا، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، حيث تتولى اللجنة تحديد أهداف المنحة سنوياً بما يتواءم مع الاستجابة لأبرز التحديات التي تواجه قطاع النشر في القارة الأفريقية.

مبادرة نوعية

بدورها، هنأت الشيخة بدور القاسمي، أعضاء اللجنة على نجاح الصندوق، وقالت: «يسعدنا رؤية التأثير الذي أحدثه الصندوق على مدار العامين الماضيين والدعم الذي قدمه للمشاريع المحلية الأفريقية، حيث نجحت تلك المشاريع بمواجهة عدد من التحديات والاستجابة لاحتياجات قطاعات النشر والتعليم والمكتبات.

ويمثل الصندوق أول مبادرة يقدمها الاتحاد الدولي للناشرين في مجال المنح منذ تأسيسه قبل 125 عاماً، وأثبتت النتائج والمنجزات أن الأوان لم يفت لدعم القضايا النبيلة وإحداث التغيير الإيجابي المستدام، إذ أطلقنا هذا الصندوق بالشراكة مع مؤسسة دبي العطاء، للنهوض بالقطاعات الرئيسة، التي تسهم بتعزيز عملية التنمية المستدامة».

من جانبه، أكد الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، أن الشراكة مع الاتحاد الدولي للناشرين تشكل امتداداً طبيعياً لالتزام المؤسسة بضمان استفادة الأطفال في جميع أنحاء العالم من مهارات القراءة، التي تساعدهم في حياتهم على المدى الطويل، وأضاف:

«شهدنا، منذ تأسيس الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر، نتائج ملحوظة أسهمت في دعم جهود الاتحاد الدولي للناشرين الهادفة لترسيخ ثقافة القراءة، ونشكر الاتحاد الدولي للناشرين على جهوده الحثيثة في غرس ثقافة القراءة، وتسهيل الوصول إلى الكتاب، ودعم منظومة النشر المحلية، وترميم المكتبات في مختلف أرجاء القارة الأفريقية، ونتطلع لمواصلة التعاون وإحداث التأثير الإيجابي المستدام في حياة الشعوب الأفريقية».

ووصلت المنحة، التي قدمتها دبي العطاء والتي تبلغ 800 ألف دولار أمريكي إلى منتصف مسيرتها، التي تمتد على مدار أربع سنوات، حيث قدمت في دورتها الأولى والثانية 400 ألف دولار أمريكي لـ 12 مشروعاً ومبادرة تشمل 8 مبادرات متخصصة بالنشر و4 مشاريع في مجال المكتبات في أكثر من خمس دول أفريقية.

ورشة

استضافت ورشة عمل خاصة، على هامش اجتماع اللجنة، خمسة من الفائزين بمنحة الصندوق للعام 2021، هم: كاثرين أويمانا من «أنقذوا الأطفال» العالمية في رواندا، وويل كلورمان من «الكتاب الإلكتروني» من كينيا، وتشيريكوري تشيريكوري من زيمبابوي، وآليسون تويد، المدير التنفيذي لـ «دعم الكتاب الدولية» من المملكة المتحدة، وكوموريور بوشيراتو من مؤسسة «تعليم الفتيات» من غانا، حيث استعرضوا تفاصيل مشاريعهم..