194 مصمماً في مهرجان الإمارات الدولي للملصق

المصدر: دبي - البيان

تنظم ندوة الثقافة والعلوم، الدورة الثالثة لمهرجان الإمارات الدولي للملصق، في الفترة من 8 ولغاية 13 نوفمبر، تحت عنوان «تواصل العقول وصنع المستقبل»، تزامناً مع احتضان دبي لإكسبو 2020.

وبمشاركة دولية واسعة، تضم 194 مصمماً عالمياً، من اليابان، بولندا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، الدنمارك، الأرجنتين، أذربيجان، بيلاروسيا، بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، بريطانيا، أوكرانيا، الأوروغواي، أمريكا، الصين، كولومبيا، كرواتيا، كوبا، قبرص، الإكوادور، مصر، اليونان، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، إيران، العراق، الأردن، كوسوفو، لبنان، ليختنشتاين، ماليزيا، المكسيك، مقدونيا الشمالية، البيرو، الفلبين، البرتغال، روسيا، سلوفينيا، السودان، السويد، سويسرا، سوريا، تايوان، تركيا، أوزبكستان، اليمن، هونغ كونغ- الصين، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.

اختيار البرنامج

وصرح بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، قائلاً: اعتادت ندوة الثقافة والعلوم، أن تختار من البرامج، ما تضمن له الديمومة والاستمرار، ولما كان فن الملصق من الفنون الراقية التي تلقى اهتماماً لدى كثير من المبدعين حول العالم.

فقد قامت الندوة بتنظيم مهرجان الإمارات الدولي للملصق، وبناء على نجاح الدورتين السابقتين، بفضل حماس المبدعين في هذا الفن، ومشاركتهم المتميزة، تأتي الدورة الثالثة، لتؤكد حرص الندوة على المضي في تنظيمه سنوياً.

وأكد البدور أنه كان لكل دورة من الدورتين السابقتين، عنوان محدد، عبّر من خلاله المبدعون عن رؤيتهم، وأبدعوا أيما إبداع في ما أنتجوه، وحيث إن هذه الدورة تتزامن مع الحدث الكبير الذي تحتضنه دبي هذا العام (إكسبو 2020)، فكان شعار هذه الدورة الذي اعتمد لإكسبو تواصل العقول وصنع المستقبل، هذا الشعار الذي يحمل فلسفة في التواصل الإنساني.

وأضاف البدور أن المشاركات جميعها، جاءت مترجمة لرؤى المبدعين حول هذا الشعار، الذي لامس قناعاتهم، فأبدوا أعمالاً راقية وعظيمة، كما هي في هذا المعرض الذي يوثق الروعة والجمال، فتحية لكل المشاركين الذين نتمنى لهم التوفيق والمزيد من الإبداع.

وذكر الدكتور عرفات النعيم المنسق العام للمهرجان، أن الملصق ليس مجرد ورقة مطبوعة معلقة على جدار في مكان عام، أو عمل يمكن مشاركته عبر وسائل الإعلام الرقمية، ولكنه مساحة نلتقي فيها بإبداعاتنا وخبراتنا، للمساهمة في تحسين نوعية الحياة، وإيجاد وسائل تواصل وحوار دائم، يسهم في بناء المجتمع. كما أشار النعيم إلى أن الأعمال المشاركة في هذه الدورة، تعكس واقع فن الملصق عالمياً، وتؤكد على المستوى التقني والفكري والفني العالي للمصممين المشاركين، وبينهم أعلام هذا الفن.

ويعتبر مهرجان الإمارات الدولي للملصق اليوم، الحدث الأبرز في مجال الملصق في الإمارات ودول الخليج، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا. وضيف شرف هذه الدورة، المصمم الإماراتي هشام المظلوم، وهو رائد في مجال تصميم الغرافيك في الإمارات، وله إنجازات ومساهمات إبداعية في مجال التصميم.

وفي إطلاق المبادرات، وتأسيس الكيانات الثقافية في الشارقة، منذ أوائل التسعينيات. وختم بدعوة المهتمين بمجال تصميم الملصق والفنون، إلى حضور الافتتاح المهرجان يوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، الساعة السابعة مساءً، في فضاء ندوة الثقافة والعلوم في الممزر.