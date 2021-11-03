«المربّعة للفنون» يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

المصدر: عجمان - البيان

حرصت الجهات الحكومية والخاصة ونخبة من الشركاء الاستراتيجيين على دعم الدورة الأولى من «مهرجان المربّعة للفنون» الذي انطلق في 28 أكتوبر ويستمر حتى بعد غد السبت في منطقة الحي التراثي المحيط بمتحف عجمان، وذلك لإيمانها العميق بأهمية المهرجان الذي يشكّل منارة ثقافية بارزة ومنصّة للتطور الإبداعي الذي يُلهم الأجيال القادمة.

ويؤكّد هذا التكاتف اللافت من قبل الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الرئيسيين وكافة الجهات حرصهم جميعاً على إنجاح الدورة الأولى من المهرجان، ولا سيما أن الفعاليات والأنشطة المصاحبة له ستساهم بلا شك في تعزيز سمعة عجمان كوجهة عالمية للثقافة والفنون والسياحة، وهو ما يساعد على تحقيق رؤية الإمارة لتطوير القطاع السياحي، والهادفة إلى استقطاب أفواج سياحية جديدة خلال الأعوام القادمة.

وبادرت العديد من الجهات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى العديد من الشركات إلى إطلاق حملات ترويجية ضخمة لتتماشى مع الاحتفالات بالدورة الأولى لـ «مهرجان المربعة للفنون» الذي يتضمّن ورش عمل ودورات، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الجامعات والجهات الأكاديمية، لتضفي المزيد من الفرح والبهجة على زوار إمارة عجمان خلال فترة المهرجان.

ويرسّخ المهرجان التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، انطلاقاً من الإيمان بأهمية الدور الذي سيلعبه المهرجان في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية في عجمان، والرغبة في المشاركة بالنجاح الذي يسطّره على المستويين المحلي والإقليمي.

وتضم قائمة الرعاة «اتصالات» كراع بلاتيني، و«مدينة عجمان الإعلامية الحرة» كراع ذهبي، و«دائرة البلدية والتخطيط في عجمان» كراع فضي، و«غرفة تجارة وصناعة عجمان» كراع برونزي، وفندق «فيرمونت» عجمان كشريك استراتيجي، بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية والخاصة مثل «جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي»، و«معهد دبي للتصميم والابتكار»، و«معهد فاد للموضة والأزياء الفاخرة في دبي»، و«تشكيل»، و«أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة»، وشركة «بيئة»، والمعماري «سيمون ميشيلي»، و«استوديو فيي»، و«أوكسيجين»، و«لافا».