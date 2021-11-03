راشد بن حميد يزور مهرجان المربعة في الحي التراثي

المصدر: عجمان ـ البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن إمارة عجمان مدينة حضارة وأصالة وتاريخ عريق وفن وجمال، جاء ذلك خلال زيارته مهرجان المربعة للفنون في الحي التراثي بعجمان والذي نظمته دائرة التنمية السياحية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتسليط الضوء على التراث الإماراتي العريق والفن المعاصر.

أصالة

وأشاد رئيس دائرة البلدية والتخطيط بمستوى التنظيم الذي يليق بالحدث المهم بدورته الأولى والتي حملت عنوان نستلهم الماضي لنرسم المستقبل، موضحاً أن التاريخ الإماراتي غني بالأصالة والمبادئ والإبداع ونستلهم عبقه لنسير نحو الأفضل ونبني قواعد المجد والتطور. وبين أن القائمين على الحدث ارتأوا تنظيمه في الحي التراثي وعملوا على صون التراث المحلي، والحفاظ على الموروثات الشعبية، ليكون معلماً شامخاً وبوصلة تاريخية تنبض بالحياة والذكريات الخالدة، وتبرز الهوية المتجذرة للإمارة.

فخر

وتجول الشيخ راشد بن حميد في ردهات المهرجان يرافقه صالح الجزيري المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان وعدد من المسؤولين، معرباً عن فخره بالإبداعات والأيقونات الجمالية التي يقدمها رواد الفن المعاصر والمبدعون في الدولة.