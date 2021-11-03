أسبوع دبي للتصميم يحتفي بإبداعات فرنسا

المصدر: دبي - البيان

كشف المعهد الفرنسي في الإمارات، الفرع الثقافي والتعليمي للسفارة الفرنسية لدى الإمارات النقاب عن معرض غير مسبوق يركّز على موضوع «صمّم مستقبلك! من الفكرة إلى التطبيق».

ويُقام المعرض خلال أسبوع دبي للتصميم 2021، أكبر مهرجان إبداعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيــا فــي دبــي، من 8 إلى 13 نوفمبـــر. يعكس المعرض، الذي يحمل اسم «حول التنقلية» الموضوع الرئيسي لجناح فرنسا والأسبوعين المخصصين للمدن والتنقليات في معرض إكسبو 2020 دبي.

وسوف يطرح المعرض أسئلة حول تحديات المصممين لتخيّل مستقبل التنقلية، من خلال تقديم أعمال للمصممين الشبـــاب من كل أنحاء العالم.

مشارك مخلص

وبالشراكة مع المعهد الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة، يتمّ تنظيم المعرض من قبل «لا سيتي دو ديزاين» (مدينة التصميم)، مركز للبحوث والتعليم، وكذلك مركز أعمال في الفن والتصميم يقع في مدينة سانت إتيان الفرنسية، التي تحمل صفة عضو في شبكة مدن اليونيسكو للتصميم الإبداعي، وتضم مدينة دبي.

وصرّح السفير الفرنسي لدى دولة الإمارات، كزافييه شاتيل: «لقد أصبحت فرنسا مشاركاً مخلصاً في أسبوع دبي للتصميم، الذي يجمع بين هواة ومهنيي التصميم من المنابر الإبداعية الإقليمية والدولية. أنا فخور جداً بمساهمة المصممين الفرنسيين هذا العام، إذ التنقلية والتصميم يشكلان عنصرين حاسمين في تاريخ فرنسا وخبراتها».

تطلعات عميقة

ويعد «حول السيرة الذاتية الخيالية» معرضاً متنقلاً يضم مشاريع من مدن عدة، أي تحديداً كورتري، ديترويت، جيلونج، جراتز، بويبلا، سانت إيتيان، وتورينو، وجميعها أعضاء في شبكة مدن اليونسكو للتصميم الإبداعي.

مع استمرار تزايد الرغبة في التنقلية (سوف يتجاوز عدد السيارات على الأرض 1.2 مليار بحلول عام 2020)، وتوجد تطلعات عميقة الجذور في كل مكان لتغيير أنماط الاستهلاك المعتمدة لدى البشر وعلاقتنا بالموارد ومراكزنا الاجتماعية.

ترسم هذه المشاريع الملهمة صورة للبحث الذي قام به المصممون والشركات في مدن اليونيسكو للتصميم الإبداعي المذكورة أعلاه، وتؤكد على شموليــــة القضايــــا التي تثيرها مسألة التنقلية في المستقبل. ويهدف معرض «مصمّم (مصمّمو) التصميم» إلى استخلاص التنوع والتطورات ومقترحات التصميم الفرنسي من المصممين ومشاريعهم.

بالإضافة إلى مشاركة المعهد الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة في أسبوع دبي للتصميم، سوف تجتمع شركات التصميم والديكور الفرنسية في جناح فرنسي في داون تاون ديزايـن.

كزافييه شاتيل

قال كزافييه شاتيل إن أحداثاً مثل أسبوع دبي للتصميم هي لحظات رائعة تخوّلنا بناء روابط قوية بين الثقافات. أتطلع إلى فرص التعاون المستقبلية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة، في المجالات التي يمكننا فيها تبادل الخبرات والتعلم من بعضنا البعض.