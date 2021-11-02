السعودية.. ظهور عمل فني يعود إلى 1981 في "جدة التاريخية"

المصدر: البيان

كشف الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودي، عن ظهور عمل للفنان السعودي عبدالحليم رضوي في مدينة جدة يعود إلى 1981.

وأوضح وزير الثقافة، أن أعمال إزالة مبنى تجاري وأكشاك ضمن مشروع تطوير جدة التاريخية، أسفرت عن ظهور هذا العمل الأثري.

وعبدالحليم رضوي (1939-2006)، فنان سعودي، ورائد للفن التشكيلي في السعودية، وأحد أهم مؤسسيه، ومن أبرز فناني الفن العربي المعاصر، وهو أول من أقام معرضًا فنيًا في تاريخ المملكة، إذ أقامه في جدة عام 1965، كما أنه أول فنان سعودي تشكيلي يبتعث للدراسة خارج السعودية، وأول فنان يكون مؤهلًا أكاديميًا من كلية أوروبية. وفقا لصحيفة عكاظ.

كما أنه أسس أول مركز خاص يُعنى بالفن وأهله وهو (مركز الفنون الجميلة) الذي افتتحه في جدة عام 1968، وكان لهذا المركز أثر كبير على بعض الفنانين السعوديين البارزين أمثال ضياء عزيز وطه الصبان.