بث الحلقات المسجلة لـ «شاعر المليون» بموسمه الـ10 اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تنطلق مساء اليوم (الثلاثاء)، أولى الحلقات التسجيلية لبرنامج «شاعر المليون» بموسمه العاشر، والذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون الموروث الثقافي وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر قناتي «بينونة والإمارات».

وتتناول الحلقة التسجيلية الأولى من البرنامج، جولة لجنة التحكيم في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية «عمان»، والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، والتي شهدت حضوراً كثيفاً من شعراء الشعر النبطي، وإجازات متميزة حظي بها العديد من الشعراء، وغيرها من التفاصيل التي عاشها المشتركون داخل استوديو المقابلات على مدار يومين متتاليين.

وقد وصفت لجنة تحكيم البرنامج، في وقت سابق، جولة العاصمة عمان بالجولة المميزة بمعنى الكلمة من ناحية قوة ما قدمه الشعراء من لوحات جمال وإبداع، وأن عموم المشاركات التي جاءت من المملكة الأردنية كانت هذه السنة أقوى من مشاركات الموسم الماضي، حيث دارت بين المشتركين ولجنة التحكيم نقاشات تنم عن وعي الشعراء في إجاباتهم.

‏وأضافت اللجنة أن جولة الأردن لها مؤشر بالنسبة لبرنامج شاعر المليون، وقد استطاع البرنامج من خلال الجولات أن يكتشف فيها كنزاً من الشعراء، وعمل على إخراج شعرائها من المجهول إلى العلن، ‏وأصبحوا يشاركون مع إخوانهم من شعراء النبط من الدول الأخرى بالمستوى نفسه.

وتميزت جولات النسخة العاشرة من البرنامج بأن نقلت الشاعر من مكانه إلى الاستوديو، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، إذ إن هذه الجهود تبذل من أجل إبراز المواهب ومن أجل الأدب والشعر وهذا الإرث التاريخي الذي يمثل دول المنطقة والوطن العربي بشكل عام، وذلك في إطار استدامة لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية الساعية لإبراز مكانة أبوظبي ورؤيتها في احتضان الشعر والترويج للمنجز الثقافي والتواصل بين الإمارات والعالم.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج كلاً من سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، إلى جانب اللجنة الاستشارية التي تضم بدر صفوق، وتركي المريخي.

وسيبث البرنامج كل ثلاثاء حلقات تسجيلية لجولات مقابلات الشعراء في عواصم (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، الإمارات العربية المتحدة).