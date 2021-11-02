مبدعو الإمارات يضيؤون قناديل الفكر في جلسات المعرض

المصدر: الشارقة ـ البيان

يحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب سنوياً بالتجربة الأدبية الإماراتية، ويستضيف هذا العام بدورته الأربعين، التي تقام تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، خلال الفترة بين 3 و13 نوفمبر الجاري، نخبة من الكتّاب والأدباء الإماراتيين، في سلسلة من الجلسات الحوارية على مدى أيام الحدث، الذي يقام في مركز «إكسبو الشارقة».

وتضم قائمة المشاركين كلاً من الأديب معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، الذي شغل منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي 2011 - 2015، والروائية والشاعرة الشيخة ميسون بنت صقر القاسمي، التي تمتلك في رصيدها تسع مجموعات شعرية، وروايتين هما «ريحانة» و«في فمي لؤلؤة».

ونالت جائزة كفافيس العالمية للشعر، والشاعرة خلود المعلا صاحبة ديوان «وأكتفي بالسحاب» الصادر في عام 2017، والفائزة بجائزة بلدند الحيدري للشعراء الشباب لعام 2008 في مهرجان أصيلة بالمغرب، والناقد والشاعر سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مدير أكاديمية الشعر العربي، الذي قدّم للمكتبة العربية العديد من البحوث والدراسات والإصدارات في مجال القصة والأدب الشعبي والشعر النبطي.

تنوع

ويستضيف المعرض الممثل والمنتج أحمد الجسمي، صاحب التجربة العريقة والطويلة في الدراما والسينما والمسرح، الذي نال جوائز فنية عدة، كان آخرها جائزة الدولة التقديرية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما يستضيف المخرج والممثل د. حبيب غلوم، الذي عرفته الشاشة العربية بأشهر الأعمال الدرامية الخليجية.

ويشغل منصب مدير المراكز الثقافية في وزارة الإعلام والثقافة في الإمارات، والكاتب والإعلامي ناصر الظاهري، عضو مجلس أمناء جائزة العويس الثقافية، وعضو مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب، ومن إصداراته المجموعة القصصية «عندما تدفن النخيل»، والذي فاز فيلمه الأخير «في سيرة الماء.. والنخل.. والأهل» بجائزة أفضل مخرج في مهرجان دبي السينمائي الدولي.

وسيكون جمهور المعرض على موعد مع مسؤول بيت الشعر بالشارقة الشاعر محمد عبدالله البريكي صاحب ديوان «همس الوجود»، و«سكون العاصفة»، و«الليل سيترك باب المقهى»، ود. سعاد سلطان الشامسي صاحبة رواية «أمنيتي أن أقتل رجلاً»، والأديب عوض خليفة بن حاسوم الدرمكي وهو كاتب وباحث وشاعر نبطي، والناقدة زينب عيسى الياسي، التي قدمت عدداً من المؤلفات النقدية في الأدب العربي والخليجي والإماراتي.

والكاتبة إيمان اليوسف الحائزة المركز الأول لجائزة الإمارات للرواية عن روايتها «حارس الشمس»، والناشرة إيمان بن شيبة، مؤسسة دار سيل للنشر، ونائب رئيس مجلس جمعية الناشرين الإماراتيين، والحائزة جائزة رواد الأعمال الشباب عن فئة النشر الرقمي في الإمارات.

ويحل ضيفاً على المعرض الأديبة فاطمة سلطان المزروعي وهي روائية وشاعرة وقاصة، حازت 19 جائزة في مجال الأدب والثقافة، منها جائزة العويس لأفضل عمل إبداعي وثقافي لعام 2013 عن رواية «العتمة»، والناقدة فاطمة البريكي، وهي أول إماراتية متخصصة في النقد والبلاغة، وتمتلك في رصيدها نحو 60 قصة وكتاباً تعليمياً مطبوعاً، والأديبة مريم راشد الزعابي، وهي كاتبة روايات وقصص أطفال ولدّيها سبعة إصدارات مُتنوعة، منها رواية «بالأحمر فقط».

وتشمل قائمة المشاركين كلاً من الأكاديمية مريم الهاشمي، الحائزة جائزة العويس للإبداع عام 2018، والشاعر طلال سالم، الناشط في المجال الإعلامي، والذي شارك في العديد من الفعاليات الثقافية داخل الدولة وخارجها، والرسامة علياء البادي، صاحبة الكتاب الصامت «حلقي حلقي»، و«حوت في المكيف»، والأديبة د. فاطمة حمد المزروعي، مؤلفة سلسلة من كتب الأطفال، منها «انقزي نقيزات بعطيك بيزات»، و«سر السعادة»، وغيرها من المؤلفات.

2019

كما تضم قائمة الأدباء المشاركين في فعاليات المقهى الثقافي بالمعرض نخبة من الشعراء والأدباء والمبدعين، وهم: الشاعر عبد الله الهدية، صاحب ديوان «الباحث عن إرم»، والإعلامية والشاعرة شيخة المطيري، الحاصلة على المركز الثاني في جائزة «أمير الشعراء» في العام 2019، والشاعر حسن النجار، صاحب ديوان «على وسادتِهِ مسٌّ من القلقِ»، ومحمد العمادي مؤلف المجموعة الشعرية «لغز الجوهر»، والشاعرة بشرى عبد الله، صاحبة «أمكنة الغياب»، و«شتات يسبق العاصفة».

كما يستضيف «المقهى الثقافي» الشاعرة نجاة الظاهري، والشاعر د. طلال الجنيبي، والشاعر أحمد محمد عبيد، والشاعرة رهف المبارك.

2009

تشارك في المعرض الأديبة أسماء الزرعوني، صاحبة المجموعة القصصية «همس الشواطئ»، والمجموعة الشعرية «هذا المساء لنا»، ورواية «الجسد الراحل»، والحائزة جائزة أفضل كتاب محلي في المجال الأدبي عام 2009 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، والروائية أميرة علي بوكدرة المتخصصة بأدب الأطفال، والكاتبة والناقدة فاطمة علي المعمري.