« أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة» يعتمد فائزي دورتها الـ 38

المصدر: عجمان ـ البيان

اعتمد مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم بعجمان نتائج مشاركات الدورة الـ38، وأسماء الفائزين فيها، وذلك في الاجتماع الذي عقد في جمعية أم المؤمنين برئاسة الدكتور سعيد عبدالله حارب المهيري نائب رئيسة المجلس وبحضور الأعضاء: د. خليفـة الشعالـي، ود. آمنـة خليفـة، ود. عبدالله الشامسـي، ود. عبدالله السعيدي، ود. عبدالمجيد الخاجـة، ود. سيـف الشعالـي، ود. نهلة القاسمي، وأحـمد حـبيب الغريب، وخميس عبدالله، ونجيبـة محمد الرفاعي، ورجاء النومان.

243 متسابقاً

وتنافس على فروع الجائزة 243 متسابقاً، وتم تقييم الأعمال المشاركة من قبل لجان تحكيم متخصصة ضمت 147 محكماً من أكاديميين وأدباء وباحثين في حقول العلم والثقافة.

وفازت في النقد الأدبي بالمركز الأول عائشة علي أحمد الغيص الزعابي من الإمارات، وفازت د. نجاة طاهر محمد الإبي من السعودية بالمركز الأول مكرراً.

وانتزع الفوز في الشعر الفصيح العمودي بالمركز الأول ناصر ملا حسن أحمد زين الدين من البحرين، وبالمركز الثاني حبيب علي المعاتيق من السعودية، وفي الشعر الحديث فاز بالمركز الأول أشرف بن علي مسعود العوفي من سلطنة عُمان، وبالمركز الثاني فاز إبراهيم محمد عبدالله الحاجي من السعودية، أما المشاركات المقدمة في الشعر الشعبي فقد فاز بالمركز الأول عتيق خلفان الكعبي من الإمارات، وبالمركز الثاني عبدالله شافي عواد العنزي من السعودية.

وفي القصة القصيرة فازت بالمركز الأول إشراق بنت عبدالله النهدي من سلطنة عُمان، وفازت بالمركز الثاني نور جلال سلمان من البحرين، كما فازت في مجال الرواية بالمركز الأول سماح عبدالستار يونس مصطفى من سلطنة عُمان، وبالمركز الثاني مروة بهيج عبدالله حسن من البحرين، وحجبت جوائز المسرحية. وفي أدب الأطفال الذي يضم الشعر والقصة حجبت الجائزة الأولى في مجال الشعر، وفاز بالمركز الثاني حسين علي عبدالله آل عمار من السعودية، في حين فازت في القصة بالمركز الأول إيمان فاضل محمد حسين من البحرين، وبالمركز الثاني ندى أحمد عطية فردان من البحرين.