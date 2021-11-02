«العربية للمسرح» و« أيام قرطاج»شراكة متجددة

المصدر: الشارقة ـ البيان

أبرمت اتفاقية تجديد الشراكة والتعاون بين الهيئة العربية للمسرح ويمثلها أمينها العام .إسماعيل عبد الله، وإدارة المهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية (الدورة 22)، وتمثلها رئيسة اللجنة المنظمة الدكتورة نصاف بن حفصية، تحت إشراف المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية بتونس ويمثلها مديرها العام يوسف الأشخم.

واعتبر الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله أن هذه الاتفاقية خطوة أخرى من أجل توحيد الجهود وتقوية جسور التعاون والشراكة المسرحية الحيوية مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بالجمهورية التونسية المشرفة على واحد من أعرق المهرجانات المسرحية «أيام قرطاج المسرحية» وذلك للمساهمة في استمرار الفعل المسرحي ودوام فعاليته في وطننا العربي وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وثمن المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية بتونس يوسف الأشخم مبادرة الهيئة العربية للمسرح بعقد شراكة استراتيجية تجمعها بـ«أيّام قرطاج المسرحية»، التّظاهرة الأكبر للمسرح في تونس والمنطقة، وعبّر عن سعادته واستعداد إدارته لتطوير مثل هذه الشّراكات الاستشرافية.