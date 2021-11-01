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شعر: د. عارف الشيخ

هل في الأنام أبٌ كمثلك غالِ ؟

التاريخ:

مَن لايحبــُّـك يا أبـــــَـــــا الأفــضـــــــــــــالِ

                       مَن لا يهــــَــــابك مُشبـــــــِـهَ الرِئبــــِــــال؟

فتَّشتُ فـــي شرق البـــــِلاد وغربــــِها

                       هل في الأنام أبٌ كمِثـــلك غـــــــالِ؟

إنـــــــــــّــــا وطفلتَنــــــا وكلَّ «الإكسبـــــُـو»

                       نفــــــْــديكَ بالأعمـــــــــام والأخــــــــْـوالِ

**

يا ناصر َالمظـلوم في دنيـــــَــــا الوَرى

                       يا مَن تــعيشُ مُحقـــِّـقَ الآمــــــــــالِ

أنصفتَ كلَّ القـــــــاطنــــينَ مُواطنــــــا

                       و مُقـــيمَهـــُـم ورعــيـتـــَهـــم كعِيــــالِ

ونشـــــــَــرت أجنحةَ التـــَـسامُح حولَنا

                       وسَعيتَ بالإصــــــــــلاحِ للأحــــــــْــوالِ

**

وأقمتَ هذا العُرسَ كي تبقىَ بذا

                       كـــِــرَ ةِ الـــــــــزَّمان كَمُلْــهِمِ الأجيــــَـــالِ

أبهــَـــرتَ كلَّ المــُدَّعين فــأُخــْــرِســـُوا

                       وأتيـتَ أوّلَ بـــينـــــــهُم لا التـــّــــالــي

عِش أنت طـولَ العُمر في أفكــــارِنـــا

                       كـــأبٍ حنـــُــونٍ فـي نُهىَ الأطفــــالِ

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