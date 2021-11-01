شعر: د. عارف الشيخ
هل في الأنام أبٌ كمثلك غالِ ؟
مَن لايحبــُّـك يا أبـــــَـــــا الأفــضـــــــــــــالِ
مَن لا يهــــَــــابك مُشبـــــــِـهَ الرِئبــــِــــال؟
فتَّشتُ فـــي شرق البـــــِلاد وغربــــِها
هل في الأنام أبٌ كمِثـــلك غـــــــالِ؟
إنـــــــــــّــــا وطفلتَنــــــا وكلَّ «الإكسبـــــُـو»
نفــــــْــديكَ بالأعمـــــــــام والأخــــــــْـوالِ
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يا ناصر َالمظـلوم في دنيـــــَــــا الوَرى
يا مَن تــعيشُ مُحقـــِّـقَ الآمــــــــــالِ
أنصفتَ كلَّ القـــــــاطنــــينَ مُواطنــــــا
و مُقـــيمَهـــُـم ورعــيـتـــَهـــم كعِيــــالِ
ونشـــــــَــرت أجنحةَ التـــَـسامُح حولَنا
وسَعيتَ بالإصــــــــــلاحِ للأحــــــــْــوالِ
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وأقمتَ هذا العُرسَ كي تبقىَ بذا
كـــِــرَ ةِ الـــــــــزَّمان كَمُلْــهِمِ الأجيــــَـــالِ
أبهــَـــرتَ كلَّ المــُدَّعين فــأُخــْــرِســـُوا
وأتيـتَ أوّلَ بـــينـــــــهُم لا التـــّــــالــي
عِش أنت طـولَ العُمر في أفكــــارِنـــا
كـــأبٍ حنـــُــونٍ فـي نُهىَ الأطفــــالِ