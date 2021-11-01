«جائزة عوشة السويدي».. دورة ثانية أكثر إبداعاً

المصدر: دبي ـ البيان

تعتزم جائزة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب»، وبرعاية ودعم من خلف أحمد الحبتور، إطلاق دورتها الثانية 2021 ــ 2022، بأقسام وفروع نوعية ثرية، تضيف إلى الجائزة المزيد على صعيد قيمتها الأدبية، وقيمتها الثقافية، وذلك بصورة أكثر إبداعاً وحضوراً وإضافة.

اعلن عن ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي، أخيراً، وهم: د. رفيعة غباش رئيس مجلس أمناء الجائزة، عبد السلام المرزوقي أمين عام الجائزة، د. نادية عبد الوهاب خوندنة، وليد الزعابي، غيث مطر بن مزينة، فهد المعمري، هزاع أبو الريش.

تكريم واحتفاء

والجدير بالذكر، أن الجائزة تستمر في دورتها الثانية، مواصلة للمبادرات الثقافية الوطنية المُلهمة، واحتفاءً بالمنتج الثقافي والتراثي لفتاة العرب، في إطار تخليد إرثها الشعري الحافل بالتاريخ والروح المحلية والعربية. إذ تأتي الجائزة، تكريماً لمكانة «فتاة العرب»، وموهبتها الشعرية الخالدة، وغاية أن يبقى حضور فتاة العرب مستمراً، وخاصة بين الأجيال الصغيرة والشابة.