«الحيرة» تستذكر كوكبة شعراء رواد

المصدر: الشارقة - البيان

صدر العدد السابع والعشرون من مجلة «الحيرة من الشارقة»، المتخصصة في مجال الشعر النبطي والشعبي، في مواضيع متنوعة، ما بين الإصدارات الشعرية والدراسات النقدية ومشاركات الشعراء، إضافةً إلى استذكار عدد من الشعراء الرواد، وألوان الشعر الشعبي والنبطي، في عدد من الدول العربية. وحمل ملف العدد، تحت باب «على المائدة»، موضوع «صورة البحر في القصيدة النبطيّة والشعبيّة»، وفي باب «من زهاب السنين»، يصحبنا العدد في جولة مع الشعر الهلالي، وملامحه الفنية، أمّا في باب «كنوز مضيئة»، فنقرأ دور البحر لدى الشعراء.

"شبابيك الذات"

وفي باب «مداد الرواد»، نقرأ سيرة الشاعر الرائد محمد بن راشد المطروشي، ونتعرّف في باب «تواصيف»، إلى فنّ الزجل وارتباطه بالفن الأندلسي. أمّا في باب «شبابيك الذات»، فنكون مع قراءة لتجربة الشاعرة اللبنانية أمل ناصر، وفي باب «إصدارات وإضاءات»، نقرأ في ديوان «قبل أن أنسى»، للشاعر عيد الرشيدي، كما نستعرض محاورة عذبة مع العين للشاعرة لمياء دبي، من خلال باب «شاعر وقصيدة». ومن خلال باب «عتبات الجمال»، نكون مع قراءة لتجربة الشاعر الإماراتي محمد بن صنقور، وكذلك نقرأ في باب «فضاءات»، تجربة الشاعر الأردني غازي العون، لنكون في باب «عيون الشعر الشعبي»، في جولة مع لون «الهجيني»، ومواضيعه الشعرية.